Broccostella Giocavolley, archiviata anche la terza tranche di allenamenti

Si chiude la terza settimana di preparazione atletica per la prima divisione maschile targata Broccostella Giocavolley.

Gli atleti, al cospetto dei coach Colucci e Vallone, si sono impegnati dal punto di vista fisico con sedute di atletica mentre, per quanto riguarda la parte del gioco, è arrivata l’ora di incominciare ad aumentare, poco a poco, il carico sui fondamentali, al fine di recuperare, gradualmente, la corretta condizione fisica.

Un’altra tranche di allenamenti tanto impegnativa quanto appagante, però, per gli atleti del consorzio che, ancora una volta, si sono detti soddisfatti di quanto fatto e dei risultati che stanno raggiungendo.

“Dopo queste 3 settimane i frutti del lavoro svolto e dell’impegno da parte di tutto lo staff cominciano a vedersi. – ha dichiarato Simone Di Stefano al termine dell’allenamento- Personalmente sono consapevole di poter migliorare tanto, soprattutto grazie ad un gruppo con queste qualità e queste ambizioni. Pian piano, stando insieme, stiamo riuscendo anche a creare il giusto spirito di squadra che, con un mix di grinta e tecnica, sarà sicuramente fondmanetale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati fin dal primo allenamento insieme allo staff ed alle società. Stiamo facendo un’ottimo lavoro, dando il 110% in palestra, i risultati non potranno che esserne la diretta conseguenza”.

Alle sue parole, fanno eco quelle dello schiacciatore Luca Cacciatore “La terza settimana è stata molto impegnativa, ma si iniziano a vedere i primi risultati del duro lavoro svolto fino ad oggi. Stiamo entrando nel vivo della presentazione lavorando sempre di più sulla parte tecnica. Nonostante le difficoltà riscontrate a livello fisico appena tornati in palestra, ora rispondiamo tutti bene, e questo ci permette di svolgere l’allenamento al meglio ed incrementare il carico di lavoro di volta in volta. Non vedo l’ora che arrivi la prossima settimana così da tornare di nuovo ad allenarmi”.

