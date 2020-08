Broccostella-Giocavolley: Al centro c’è ancora Rudi Caschera

E’ Rudi Caschera la prima importante e pesante riconferma nella stagione 2020-2021.

Dopo l’arrivo dello schiacchiatore Luca Cacciatore e del palleggiatore Tommaso D’Agostino, il consorzio Broccostella-Giocavolley mette a segno un altro colpo importante, confermando il centrale sorano. Punto saldo delle due stagioni scorse, l’atleta è già pronto, per il prossimo anno agonistico, a contribuire all’ambizioso progetto.

Rudi Caschera, classe ’89, nasce pallavolisticamente tra le fila dell’Olimpia Volley Sora, dove ricopre il ruolo di centrale per tutte le attività giovanili. Svariati, poi, i campionati di categoria, tra Boville ed Atina, fino ad arrivare alla serie C. Nelle ultime due stagioni, poi, approda a Broccostella, dove difende egregiamente i colori verdeblu. Anche quest’anno ha deciso di prendere parte al nuovo progetto tra Giocavolley e Pallavolo Broccostella e non vede l’ora di tornare in campo, agguerrito, a dire la sua.

Mister Federica Vallone, dopo l’accordo con il centrale sorano, ha dichiarato”Sono davvero contenta di avere con noi anche per questa stagione un elemento importante come Rudi Caschera. E’ un ragazzo umile, dentro e fuori dal campo, che, grazie alla sua passione, da sempre il meglio di sè con determinazione e voglia di portare a casa il risultato. Cerca sempre di tirare fuori il meglio anche dai suoi compagni, ed incoraggiarli a fare sempre bene, e questo penso sia importante per avere risultati. Con lui ho avuto sempre un bel rapporto, e non vedo l’ora di vederlo all’opera con coach Colucci, nostro head coach, di cui sarò la spalla destra, perchè sia io che i ragazzi abbiamo tanto da imparare da lui. Sicuramente Rudi sarà uno dei pilastri della nostra formazione, riponiamo fiducia in lui e sappiamo che svolgerà egregiamente il suo lavoro, come ha sempre fatto in maniera più che silenziosa. Insomma, la voglia di tornare in palestra è tanta e speriamo che questo campionato inizi presto, abbiamo tanto da dimostrare.”

“Sono ormai due anni che faccio parte della Pallavolo Broccostella e mi sono travato bene fin da subito.- ha dichiarato entusiasta Rudi Caschera- Ho avuto modo di conoscere la famiglia Di Stefano anni fa e ne sono davvero contento. Non posso fare altro che ringraziarli anche della stima che hanno avuto nei miei confronti, nelle stagioni passate ed in quelle a venire. Sono molto entusiasto di questa nuova collaborazione tra Pallavolo Broccostella e Giocavolley. Mi ha fatto molto piacere aver ricevuto la chiamata del coach Colucci, visto il grande allenatore e la grande persona che è. Sarà bello poter tornare in palestra, ritrovare i compagni con cui avevamo interrotto il cammino la scorsa stagione, ed avere a che fare con nuovi. Abbiamo sicuramente tanto da darci l’un l’altro. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e crescere ulteriormente con i consigli del nuovo coach e di tutto il suo staff. Sono sicuro che sarà una stagione che ci darà tantissime soddisfazioni, io ed i miei compagni ce la metteremo tutta”.

COMUNICATO STAMPA