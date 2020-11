Broccostella (FR) – Domani 25 novembre inaugurazione panchina rossa in piazza Giovanni Paolo II

Domani 25 novembre alle ore 10 verrà inaugurata, nel giorno internazionale contro la violenza sulle donne, una panchina rossa in piazza Giovanni Paolo II a Broccostella. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Urbano, ha sposato la proposta presentata dall’associazione culturale Iniziativa Donne di Sora. La realtà no profit è impegnata da anni nel veicolare una cultura del rispetto realizzando campagne di sensibilizzazione sul tema di indiscussa valenza sociale. La campagna #panchinerosse, degli Stati Generali delle Donne, ha un eco nazionale ed Iniziativa Donne ha già inaugurato altre panchine sul territorio nel corso degli anni in collaborazione con enti, scuole e reti associative. ”Un gesto semplice, ma significativo quello dell’inaugurazione della panchina rossa nel comune di Broccostella che si andrà ad aggiungere all’elenco di tante altre città italiane che sono protagoniste del forte messaggio. E’ importante essere uniti e tutti insieme dare un segnale chiaro di società sana che prende le distanze da azioni violente”. Questo il commento all’unisono del sindaco di Broccostella e dell’associazione sorana.

