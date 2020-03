Broccostella (FR) – Coronavirus, primo caso di positivita’

In una nota del Sindaco di Broccostella Ing. Domenico Urbano, comunica ai propri concittadini che una signora residente a Broccostella risulta positiva al COVID-19, è in buone condizioni ed e’ a casa in isolamento ed e’ seguita dall’ASL. Le persone a lei vicino non risultano contagiate.Il Sindaco Urbano augura una pronta guarigione alla signora e ricorda ai propri concittadi l’importanza di rimanere a casa e di uscire solo in casi di assoluta necessita’.

Redazione – foto web

