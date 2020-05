Broccostella (FR) – Approvato progetto lavori Via Tore grazie al finanziamento della XV Comunità montana Valle del Liri

Proseguono con successo i lavori di riqualificazione viaria ed urbana sul territorio dei 19 comuni facenti parte del circuito montano, finanziati dalla XV Comunità Montana Valle del Liri di Arce. Con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 14 del 29 gennaio 2020 è stato approvato, infatti, il progetto preliminare riguardante lavori di sistemazione e manutenzione della strada comunale ‘Via Tore’ nel comune di Broccostella. Un intervento che viene alla luce su sollecitazione del sindaco ing.Domenico Urbano e del vicesindaco l’assessore Antonio Conte.“La salvaguardia dei cittadini residenti nel circuito dell’ente montano con particolare riguardo alla messa in sicurezza viaria, alla difesa dell’ambiente e spazi pubblici, nonché alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche connesse, finalizzati al miglioramento della qualità della vita continua ad essere vigorosamente al centro dell’operato dell’ente montano di Via Borgo Murata di Arce.-fa sapere il commissario straordinario dell’ente montano ing. prof.Gianluca Quadrini. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Broccostella con il sindaco ing.Domenico Urbano e il vicesindaco Antonio Conte per l’interessamento verso la comunità e il territorio”.Diversi sono ancora i lavori e progetti da realizzare nei Comuni che fanno parte dell’ente montano di Arce, a dimostrazione della grande attenzione volta al benessere e alla tutela della collettività.

COMUNICATO STAMPA