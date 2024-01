Broccostella, De Angelis: Al via lavori di messa in sicurezza via delle Industrie”

Al via i lavori per la messa in sicurezza di via delle Industrie (già via Ferrazza), nel tratto del

comune di Broccostella. Ieri mattina (martedì 9 gennaio) erano presenti sul cantiere, già avviato, il

presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, ed il sindaco di Broccostella

Domenico Urbano. Con loro, tra gli altri, il progettista dell’opera, ing. Stefano Polsinelli ed il

responsabile del procedimento, arch. Domenico Montoni.

La messa in sicurezza della strada è parte integrante di un piano straordinario sulle infrastrutture

programmato dall’ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone insieme ad Astral e

Regione Lazio. Un piano che ha visto lavorare alacremente gli uffici dell’ente – oggi Consorzio

Industriale del Lazio – per portare avanti tutti i progetti delle opere di cui si è pronti a far partire

l’iter per la realizzazione degli interventi.

«Un giorno importante per Broccostella e per l’intero agglomerato industriale di Sora. Ci rendiamo

perfettamente conto – ha sottolineato il presidente Francesco De Angelis – che senza infrastrutture e

senza la digitalizzazione diventa complicato essere competitivi e per le imprese di questo territorio

questa strada è di sicuro fondamentale. Del resto noi vogliamo fortemente che questo comprensorio

cresca insieme al tessuto economico produttivo».

Gli ha fatto eco il sindaco di Broccostella, Domenico Urbano: «Una giornata molto importante per

la mia comunità per questo avvio di lavori particolarmente atteso. Grazie al Consorzio Industriale

del Lazio, ed un ringraziamento particolare al suo presidente Francesco De Angelis, perché ha

voluto fortemente la realizzazione dell’opera nonostante il vertiginoso aumento dei prezzi avesse

creato enormi difficoltà. Si tratta di lavori strategici per il nostro polo industriale – ha commentato il

sindaco Urbano – con una nuova corsia preferenziale anche per raggiungere altre località dello

stesso agglomerato industriale. Non posso che esprimere grande soddisfazione, in attesa della nostra

nuova strada».

I tempi di realizzazione previsti sono di circa quattro mesi, con l’opera che sarà terminata tra i mesi

di maggio e giugno 2024.

COMUNICATO STAMPA

