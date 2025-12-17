Broccostella, addio a Domenico Monti

Broccostella si stringe nel dolore per la scomparsa di Domenico Monti, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il 16 dicembre 2025, all’età di 83 anni, presso la Clinica San Raffaele di Cassino. A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, il genero, la nuora, i nipoti, il fratello, le cognate e tutti i parenti.La cara salma giungerà giovedì 18 dicembre 2025, intorno alle ore 13:30, presso la Chiesa Parrocchiale di Broccostella, dove alle ore 15:00 saranno celebrati i funerali. Al termine della cerimonia religiosa seguirà l’accompagno al cimitero.L’accesso alla camera mortuaria sarà consentito dalle ore 8:30 alle ore 18:00, per permettere a quanti lo desiderano di porgere un ultimo saluto.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Monti.

