Broadcaster si diventa, gli studenti del Liceo di Ceccano alla Notte dei Ricercatori

Comunicare la scienza è altrettanto importante della ricerca: se infatti non c’è una corretta informazione sul lavoro degli scienziati è facile che nascano fandonie, stupidaggini, ma soprattutto può accadere che le persone perdabno fiducia nella ricerca scientifica che invece è tanto importante nelle molteplici battaglie che il genere umano deve sostenere contro le malattie, il cambiamento climatico, l’inquinamento. A questo tema è dedicato l’evento Broadcaster si diventa in cui gli studenti del Liceo di Ceccano parteciperanno con l’Università di Cassino. Alle 12 di venerdì 27 novembre 2020, nell’ambito della notte europea dei ricercatori, ci sarà il Seminario scientifico in collegamento con gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano (FR). Modera la giornalista della RAI Annalisa Bruchi, Segretario Generale Prix Italia. Sul tema La divulgazione scientifica e l’importanza di comunicare con semplicità argomenti difficili interverranno:

Giovanni Betta, Rettore Unicas

Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo italiano

Mario Morcellini, studioso e docente di comunicazione, giornalismo e reti digitali,

è stato Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Antonella Gaetani, giornalista RAI e Laboratorio Prix Italia

si potrà seguire il live streaming su questo indirizzo Live streaming su www.unicas.it/live

