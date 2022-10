Brividi al Bosco: a Paliano tutto pronto per Halloween

Sabato e domenica prossima attività per grandi e bambini. Al Bosco di Paliano un 31 ottobre con storie mostruose, maschere horror, grigliata di marshmallow, musica e divertimento

Brividi nel Bosco. A Paliano. La giornata di Halloween del Bosco di Paliano sarà all’insegna dell’horror e del divertimento. Giochi, barbecue, sfilate e storie mostruose caratterizzeranno il 31 ottobre, giornata dedicata a maschere, fantasmi e grigliate di marshmallows.

Nel fine settimana che sta arrivando, il Bosco aprirà come sempre e riserverà ai bambini uno spettacolo gratuito di giocoleria (domenica alle 12). Tra sabato e domenica ci saranno anche passeggiate a cavallo, tiro con l’arco e la degustazione di un piatto del territorio. Intanto sale l’attesa per la nottata più paurosa dell’anno.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, l’oasi inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli tornerà a proporre una giornata di paura e divertimento in trenta ettari di querce secolari. L’Halloween del Bosco di Paliano inizierà alle 12, con l’apertura dell’area verde.

Dalle 14.30 inizieranno esibizioni e attività a tema. Si andrà dal tiro con l’arco al fantasma alla passeggiata a cavallo con lanterna, dal laboratorio di bacchette magiche al trucco per i grandi e piccini. Non mancheranno le apprezzate esibizioni di falconeria, i barbecue e la cucina del bosco.

Alle 15.30 sarà la volta di una sfilata dedicata alle maschere di Halloween e verrà premiata la migliore. Alle 16.30 il gioco della pentolaccia e con lo scendere del buio largo a streghe, mostri e fantasmi. Il Bosco di Paliano organizzerà infatti un percorso horror tra le querce secolari. Si potrà assistere a uno spettacolo su “I rapaci notturni e le storie mostruose”.

Artisti di strada e giocolieri di fuoco scalderanno l’ambiente e per cena spazio a vino caldo, zucchero filato e grigliata di marshmallow. Luci, balli, musica e dj set animeranno un dopocena che terminerà a mezzanotte, salutando così la notte degli spiriti.

COMUNICATO STAMPA