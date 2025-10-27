Brillante Inizio di Stagione per il Team Giusti: Manuel Giusti e Federica Lepore Convocati per la Nazionale al “Mister e Miss Universo”

Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica di bodybuilding e fitness per il Team Giusti, guidato dal preparatore Alessandro Giusti . La squadra si è distinta al “Mister e Miss Universo” tenutosi a Terracina, evento cruciale per le selezioni del team Italiano WPF per le competizioni internazionali. Il Team Giusti ha subito messo in mostra il suo valore, conquistando due prestigiosi secondi posti.

Manuel Giusti ha ottenuto un eccellente 2° posto nella categoria Man Physique, confermando l’ottima condizione fisica già dimostrata al mondiale WABBA 2025, dove aveva chiuso al 5° posto su 11 atleti a Rimini Wellness, uno degli appuntamenti più importanti in Italia per il settore. Grazie a questo risultato, Manuel Giusti è stato convocato a rappresentare il team nazionale alla gara che si terrà a Bruxelles , a testimonianza del suo potenziale di altissimo livello.

Menzione particolare e straordinaria soddisfazione anche per la giovanissima Federica Lepore , che alla sua prima gara assoluta nella categoria Bikini ha centrato un sorprendente 2° posto. Questo piazzamento le è valso non solo un podio, ma anche la convocazione ufficiale a far parte del team nazionale che gareggerà a Bruxelles a novembre . Un debutto fulmineo che proietta l’atleta verso palcoscenici internazionali.

Il preparatore e coach, Alessandro Giusti , si è detto estremamente soddisfatto: “Sono più che soddisfatto dei risultati dei miei ragazzi. Manuel conferma un ottimo potenziale e la sua convocazione è la giusta ricompensa per la costanza. Certo, un po’ di rammarico per Federica che per un solo punto non vince la categoria, ma è un risultato eccezionale al suo esordio. Le servirà come grande esperienza per migliorare ancora in vista delle prossime competizioni. Questo è uno sport fatto di sacrifici e impegno, e i loro risultati sono il frutto di un lavoro mirato e ben strutturato”.

Sotto la guida esperta di Alessandro Giusti , che vanta ormai un’esperienza trentennale nel settore e la cui abilità è finalizzata a trasmettere e ottimizzare le potenzialità dei suoi atleti, il Team Giusti dimostra, sin dall’inizio, di puntare ai massimi livelli, come confermano le brillanti performance e le convocazioni in Nazionale dei suoi atleti di punta.