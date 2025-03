“Brigantaggio Postunitario. Una storia tutta da scrivere”. Presente presso la Villa Comunale di Frosinone Gianluca Quadrini

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato oggi alla presentazione del libro “Brigantaggio Postunitario. Una storia tutta da scrivere”, presso la Sala Conferenze della Villa Comunale di Frosinone. L’evento è stato promosso dall’associazione culturale “Ci Vediamo in Provincia”, che da anni contribuisce alla diffusione della cultura locale. La presentazione si è svolta sotto il patrocinio di Provincia Creativa, un’iniziativa che mira a valorizzare il territorio e la sua storia.

Il libro dell’autore e giornalista Fernando Riccardi affronta uno dei periodi più travagliati della storia postunitaria, in cui il Meridione della Penisola fu sconvolto da una violenta lotta tra il nascente Regno d’Italia e i sostenitori del Regno delle Due Sicilie, accusati di essere “briganti”.

Quadrini ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando: “Questa giornata è un’occasione importante per riscoprire e rendere giustizia a una parte della nostra storia che merita di essere raccontata. Il libro di Fernando Riccardi è un contributo fondamentale per approfondire il fenomeno del brigantaggio postunitario, un periodo che ha segnato in modo indelebile il nostro territorio. Non possiamo dimenticare il sacrificio e l’impegno di chi ha lottato per la nostra terra, e questo libro ci aiuta a recuperare la memoria di quei momenti difficili, ma altrettanto determinanti per la costruzione del nostro Paese. Il nostro obiettivo è non solo ricordare, ma anche valorizzare il patrimonio culturale e storico che la nostra provincia ha offerto al Risorgimento.”

Il Presidente ha poi aggiunto: “Desidero fare i miei più sentiti complimenti a Fernando Riccardi per aver reso omaggio al nostro territorio con questa opera. La sua ricerca e il suo impegno nel raccontare una storia così complessa e spesso trascurata sono un esempio di come la cultura possa e debba essere un motore di crescita per la nostra comunità.“

La presentazione del libro, che ha coinciso simbolicamente con il 17 marzo, anniversario della proclamazione ufficiale del Regno d’Italia nel 1861, ha permesso di riflettere non solo sul passato, ma anche sulla possibilità di riscoprire e valorizzare temi storici fondamentali per il presente. Un grazie sentito al dott. Giovanni Del Giaccio, già direttore del giornale “Il Messaggero” per la trattazione del tema molto sentito in ciociaria.