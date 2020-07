Bretella Cisterna-Valmontone nel decreto “Semplificazione” del Governo. Carturan: “dopo 19 anni di battaglie finalmente una prospettiva concreta”

Il Sindaco di Cisterna e Consigliere provinciale, Mauro Carturan, interviene sulla svolta delle ultime ore che segna il futuro della Bretella Cisterna/Valmontone. Lui che porta avanti la battaglia in favore della realizzazione dell’opera dal lontano 2001, non può che plaudire alla scelta del Governo di inserire l’intervento nel cosiddetto decreto “Semplificazione” sbloccando così un iter burocratico arenatosi da tempo.

“Sono 19 anni che mi batto per la Bretella Cisterna/Valmontone – dice Carturan – e quella delle scorse ore deve essere accolta da tutto il nostro territorio come una notizia straordinaria. Un ringraziamento speciale va al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Paola De Micheli presso il quale siamo stati ricevuti nel gennaio dello scorso anno proprio per sollecitare la realizzazione dell’opera a mio avviso vitale per Cisterna e per tutta l’area pontina. Allora parlammo con il coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del M.I.T., il professor Giuseppe Catalano, col quale avemmo la possibilità di entrare nello specifico del progetto, delle opere collaterali e delle tempistiche. A loro va la nostra personale riconoscenza ma il nostro impegno non può certo esaurirsi qui, anzi: adesso più che mai bisogna tenere i riflettori puntati sulla questione, sulla gestione commissariale e sui tempi di realizzazione che devono essere i più rapidi possibili”.

COMUNICATO STAMPA