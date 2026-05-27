Boville riparte con Fabrizi: “Sarò il sindaco di tutti”

BOVILLE ERNICA – Emozione, applausi e voglia di ripartire. Con la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco Benvenuto Fabrizi e dei consiglieri comunali eletti, Boville Ernica apre una nuova pagina politica e amministrativa. Una cerimonia partecipata, vissuta con entusiasmo dai cittadini che hanno affollato il municipio per salutare l’inizio del nuovo mandato.Dopo una lunga notte di festeggiamenti, il neo sindaco ha voluto lanciare subito un messaggio chiaro alla comunità: unità, ascolto e lavoro quotidiano per il bene del paese. “Sarò il sindaco di tutti”, ha dichiarato Fabrizi, sottolineando la volontà di amministrare senza divisioni e con attenzione alle esigenze dell’intera cittadinanza.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha ringraziato elettori, sostenitori e squadra, ribadendo l’impegno a trasformare la fiducia ricevuta in risultati concreti. Priorità ai servizi, alla vicinanza con le famiglie, al sostegno dei giovani e allo sviluppo del territorio. Un programma che punta a rilanciare Boville Ernica attraverso ascolto e partecipazione.

Grande attenzione anche alla composizione del nuovo Consiglio comunale, che rappresenterà le diverse anime politiche emerse dalle urne. Fabrizi ha assicurato collaborazione e spirito costruttivo, nella convinzione che il confronto possa diventare uno strumento utile per affrontare le sfide amministrative dei prossimi anni.L’atmosfera davanti al Comune è stata quella delle grandi occasioni: strette di mano, abbracci e fotografie hanno accompagnato una giornata che molti cittadini hanno definito “storica”. Ora, archiviata la campagna elettorale, per Boville Ernica si apre la fase più importante: quella dei fatti.