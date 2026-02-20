Boville, Mino Sordilli scende in campo con “Per Boville”: «Ripartire con responsabilità, ascolto e servizi essenziali»

BOVILLE ERNICA — In un momento particolarmente delicato per la comunità di Boville Ernica, attualmente guidata da un commissario prefettizio, si intensifica la campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. Tra i protagonisti della lista civica “Per Boville”, a sostegno del candidato sindaco Benvenuto Fabrizi, c’è Mino Sordilli, già consigliere di opposizione e tra i più votati alle elezioni del 2023.

Sordilli ripercorre il proprio impegno politico partendo proprio da quell’esperienza: «Nel 2023 mi sono candidato per la prima volta e sono stato il primo eletto dell’opposizione con 310 voti. Un risultato importante, che considero un segnale di fiducia da parte dei cittadini».

Una fiducia che, spiega, lo ha portato successivamente a rivedere le proprie scelte politiche: «Ho deciso di non proseguire il mio percorso con il gruppo “Insieme per il Bene Comune”, perché non mi sono ritrovato in alcune decisioni. Ho quindi aderito a “Per Boville”, con cui condivido idee, metodo e visione per il futuro del nostro paese».

L’esperienza all’opposizione

Durante il periodo in Consiglio comunale, seppur breve, Sordilli rivendica un’azione attenta alla tutela dei beni collettivi, citando in particolare la vicenda della Chiesa di San Lucio, sulla quale afferma di aver mantenuto «alta l’attenzione nell’interesse della comunità».

Ma il lavoro, sottolinea, non si è limitato agli atti istituzionali: «Sono stato costantemente presente sul territorio, disponibile ad ascoltare segnalazioni e istanze dei cittadini. La politica deve essere prima di tutto presenza, ascolto e vicinanza concreta alle persone».

Le priorità per il rilancio del paese

Il programma della lista civica individua una serie di interventi considerati urgenti per colmare le criticità del territorio. Tra i punti principali indicati da Sordilli:

completamento delle urbanizzazioni, con reti fognarie dove mancanti e potenziamento della rete del gas metano

attivazione dei servizi essenziali nelle zone carenti

cura e valorizzazione del centro storico

risistemazione dei fontanili comunali

realizzazione di almeno due aree ecologiche

creazione di spazi giochi per bambini nelle piazze

maggiore manutenzione ordinaria del territorio

revisione del Piano Regolatore, con attenzione alla zona artigianale

realizzazione di Piazza Scrima come nuovo spazio di aggregazione

Un piano che, assicura, sarà accompagnato da un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione.

«I cittadini al centro dell’azione amministrativa»

Elemento cardine dell’approccio politico di Sordilli è il coinvolgimento diretto della comunità. «Non esiste un’amministrazione che possa governare da sola. Senza il contributo e la collaborazione dei cittadini non si costruisce nulla di duraturo», afferma, annunciando un metodo fondato su ascolto, confronto e partecipazione attiva.

L’appello finale

Nel messaggio conclusivo, il candidato guarda al futuro con ambizione ma anche con realismo: «È arrivato il momento che Boville torni ad essere il paese che era un tempo, quello che tutti ci invidiavano. Questo sogno può diventare realtà solo con l’aiuto di tutti. Voi ci credete? Noi ci crediamo».

Con il voto ormai all’orizzonte, la sfida elettorale si preannuncia decisiva per il futuro amministrativo del paese, chiamato a uscire dalla fase commissariale e a ritrovare stabilità politica e progettualità.

