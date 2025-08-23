Boville Ernica, viola il divieto di avvicinamento e aggredisce i genitori anziani e il fratello: 37enne arrestato

A Boville Ernica a dover subire da diverso tempo le aggressioni verbali e fisiche sono due anziani genitori che vengono ripetutamente “maltrattati” dal proprio figlio trentasettenne. Stanchi delle ripetute aggressioni lo denunciano e, anche in questo caso, l’A.G. emette un provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo. Non deve avvicinarsi ai propri familiari e neanche contattarli telefonicamente. Incurante di tali disposizioni il trentasettenne si reca a casa dei genitori e continua ad inveire nei loro confronti. Il fratello, che era presente, chiama i Carabinieri e prova a difendere i propri genitori, ma viene a sua volta aggredito fisicamente dal trentasettenne. I militari intervenuti nell’immediatezza hanno segnalato la violazione al P.M. di turno, che ha richiesto l’aggravamento. Il G.I.P. ha disposto la custodia in carcere. L’uomo aggredito, per le lesioni riportate, è dovuto ricorrere alle cure mediche.

FOTO ARCHIVIO