Boville Ernica – Viabilità sicura, conclusi i lavori

Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore Rocco Picarazzi: “Abbiamo finalmente restituito sicurezza ad alcune strade comunali che ne avevano bisogno da oltre venti anni”

Si sono conclusi ieri i lavori di nuova bitumazione su alcune strade comunali con un investimento di 70mila euro. Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore Rocco Picarazzi: “Abbiamo provveduto a mettere in sicurezza una parte della viabilità interna comunale grazie alla posa di nuovo asfalto lungo tratti di strada, alcuni dei quali necessitavano di manutenzione da oltre venti anni, con evidenti disagi per i residenti che ora finalmente contiamo di aver risolto”.

“La sicurezza viaria – aggiungono il primo cittadino Perciballi e l’assessore Picarazzi – è sin dall’inizio del nostro mandato amministrativo una delle priorità. Infatti, i lavori eseguiti in questi giorni rappresentano soltanto una minima parte degli interventi che abbiamo portato a termine da tre anni a questa parte. Il lavoro è stato possibile tramite un finanziamento ministeriale ottenuto grazie alla validità dei progetti che il nostro Ente propone. Basti ricordare il recente ottenimento di oltre 1 milione e 600 mila euro per le opere pubbliche. Continueremo a impegnarci per risolvere vecchi problemi e migliorare ogni giorno i servizi forniti i cittadini”.

“Gli interventi di messa in sicurezza – concludono – hanno riguardato le strade comunali di via Paparungi, via Vettuno, via Foreste e alcuni tratti limitrofi, via Miniera, via Presuttaro e via Della Serola al Mulino, tutte all’interno del territorio comunale. Nei mesi scorsi, sempre nella stessa zona, grazie alle continue sollecitazioni e richieste, avevamo già ottenuto la messa in sicurezza di un significativo tratto della Strada provinciale 190 a cui le strade degli attuali interventi sono collegate. Così facendo abbiamo finalmente ridato sicurezza a una parte del nostro territorio che ne aveva davvero bisogno”.

Il sindaco dott. Enzo Perciballi

COMUNICATO STAMPA