Boville Ernica – Viabilita’ in sicurezza, terminati i lavori lungo SP190 Vettuno

Sicurezza viaria, terminati i lavori sulla Strada provinciale 190 in località Vettuno con la realizzazione del nuovo manto di asfalto e della nuova segnaletica. L’intervento è stato eseguito dall’Amministrazione provinciale del presidente Antonio Pompeo, grazie all’interessamento dell’assessore al Bilancio del Comune di Boville Ernica, Rocco Picarazzi. Nel frattempo, il Comune ha realizzato anche un tratto di linea elettrica per collegare alla pubblica illuminazione una traversa interna di via Vettuno che da oltre venticinque anni era al buio, in quanto i lampioni installati erano alimentati a batteria e a pannelli solari: un sistema che in realtà non ha mai funzionato.“Importantissimo l’intervento sulla Sp190 in località Vettuno che, oltre a unire fra loro importanti zone del territorio comunale, funge anche da asse viario di collegamento con la superstrada Sora-Frosinone-Ferentino e, di conseguenza, vi transitano tantissimi utenti provenienti anche dai comuni limitrofi, soprattutto da Monte San Giovanni Campano” come spiegano il sindaco Perciballi e l’assessore al Bilancio Picarazzi, che aggiungono: “Ringraziamo l’Amministrazione provinciale per aver ascoltato le nostre richieste così da mettere in sicurezza un tratto di strada che ne aveva bisogno. L’intervento, con una spesa di circa 80 mila euro, oltre alla Sp190 nei tratti dal chilometro 1 al chilometro 2, ha riguardato anche la Sp60 Sant’Angelo in Villa – Strangolagalli, fra il chilometro 7+500 e il chilometro 8 circa. I lavori erano stati annunciati alla fine di giugno e in meno di due mesi sono stati eseguiti e completati”. E concludono: “Sulla stessa Sp190 nei mesi scorsi avevamo già ottenuto un altro intervento lungo il tratto che costeggia il torrente Amaseno, sempre finalizzato a garantire la viabilità in sicurezza”.

