Boville Ernica – Viabilità in sicurezza, iniziati i lavori

Il Comune investe circa 69mila euro per il nuovo manto di asfalto su alcune traverse interne a Colle Piscioso, San Lucio, Colle San Pietro e Torretta. Il sindaco Perciballi, l’assessore Fabrizi e il consigliere Iozzi: “Stiamo lavorando per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini”.

Viabilità in sicurezza, sono iniziati in questi giorni i lavori per la sistemazione del manto di diverse strade comunali con un investimento di circa 69mila euro impegnati con il Bilancio municipale. Nei giorni scorsi la Giunta del sindaco Enzo Perciballi aveva deliberato l’approvazione del progetto esecutivo, a cui era seguita la determina per l’affidamento dei lavori alla ditta incaricata.

“Si tratta di strade comunali, pressoché traverse interne, ubicate nelle frazioni di Colle Piscioso, San Lucio, Colle San Pietro e Torretta – spiegano il primo cittadino Perciballi, l’assessore ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi e il consigliere delegato alle Manutenzioni Giacomo Iozzi – che da anni necessitavano di essere messe in sicurezza. Questi interventi si aggiungono ad altri che hanno già interessato numerosi tratti su tutto il territorio e sono totalmente a carico del Bilancio comunale, grazie alla oculatezza nella gestione delle casse municipali”. Nemmeno le festività natalizie hanno fermato l’impegno dell’Amministrazione. “I lavori – aggiungono gli amministratori – sono iniziati a ridosso della vigilia di Natale e, pioggia permettendo, andranno avanti nei prossimi giorni fino al totale completamento”. E concludono: “Stiamo lavorando per migliorare la sicurezza dei nostri concittadini su tutti i fronti, compreso quello della viabilità che riteniamo prioritario”.

Il sindaco dott. Enzo Perciballi

COMUNICATO STAMPA