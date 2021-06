Boville Ernica, viabilita’: dalla Provincia un intervento da 80mila euro

Ammonta a circa 80 mila euro l’intervento su due tratti di altrettante strade che il Comune di Boville Ernica ha ottenuto dall’Amministrazione provinciale del presidente Antonio Pompeo, grazie al fattivo interessamento dell’assessore al Bilancio, Commercio e Attività produttive, Rocco Picarazzi. L’Amministrazione comunale esprime viva soddisfazione perché “gradualmente e grazie alla collaborazione e ai buoni rapporti con gli altri enti, fra cui la Provincia, riusciamo costantemente a ottenere interventi diretti oppure finanziamenti da investire per migliorare la viabilità”.“Siamo orgogliosi di essere fra i soli quattro comuni sul cui territorio l’Amministrazione provinciale investirà 340 mila euro per migliorare la viabilità”. È lo stesso assessore Picarazzi, dopo aver portato a casa il significativo risultato, ad illustrare gli interventi in programma: “Abbiamo ottenuto lavori per la messa in sicurezza di due tratti: uno lungo la Strada provinciale 60, Sant’Angelo in Villa – Strangolagalli, fra il chilometro 7+500 e il chilometro 8 circa, uno lungo la Strada provinciale 190, Vettuno, fra il chilometro 1 e il chilometro 2.Quest’ultimo riveste una particolare importanza per due ordini di motivi: sia perché, oltre a coprire una vasta area del nostro territorio comunale, rappresenta anche un importante asse viario di collegamento con la superstrada Sora-Frosinone-Ferentino attraverso lo svincolo di Casamari. Sia perché un significativo tratto della 190 costeggia il torrente Amaseno e quindi merita un’attenzione ancora maggiore per la sicurezza”.Conclude Picarazzi: “Ringrazio il presidente Pompeo per la sensibilità da sempre dimostrata nei confronti degli amministratori e delle esigenze dei comuni: è importante, per noi, sapere di poter contare su un Ente come la Provincia che si conferma un punto di riferimento per tutto il territorio”.“Questo intervento – spiega invece il sindaco Perciballi – insieme a un altro recente sempre sulla Strada provinciale 190, rafforza gli standard di sicurezza sul nostro territorio ed è la conferma dell’attenzione che quest’Amministrazione sta rivolgendo alla viabilità. Ma soprattutto è il frutto dell’impegno e degli ottimi rapporti che anche il nostro assessore Picarazzi per il bene dei cittadini è riuscito, sin da subito, a instaurare con gli altri enti istituzionali sovracomunali. In questo caso la Provincia di Frosinone che anch’io io ringrazio, nella sua interezza, tramite il presidente Pompeo.”.

