Boville Ernica verso le amministrative 2026: la lista “Per Boville” punta su programmi e partecipazione

Una campagna elettorale all’insegna della sobrietà, del confronto con i cittadini e soprattutto dei programmi per il futuro amministrativo della città. È questo il filo conduttore dell’azione politica della lista “Per Boville”, che alle elezioni amministrative del 2026 sostiene la candidatura a sindaco di Benvenuto Fabrizi.

Nel corso della campagna elettorale abbiamo incontrato uno dei candidati della lista, Marcello Dalmazia, che ha tracciato un primo bilancio delle attività svolte sul territorio e del rapporto con gli elettori.

«La campagna elettorale procede benissimo – ha spiegato Dalmazia –. I cittadini accolgono con favore il nostro modo di intendere la politica e il futuro della città. Stiamo incontrando tante persone e ascoltando le loro esigenze».

Secondo il candidato della lista “Per Boville”, il progetto politico punta su un approccio nuovo alla gestione della cosa pubblica, basato su competenza e programmazione. «Il nostro candidato a sindaco Benvenuto Fabrizi è una persona preparata, competente e capace – ha aggiunto Dalmazia –. Sono orgoglioso di sostenerlo, anche perché ritengo che in questo momento sia la figura giusta per risollevare Boville Ernica, una città che da troppo tempo, a nostro avviso, è stata dimenticata dalla politica».

Nonostante in molti considerino la lista tra le possibili protagoniste della competizione elettorale, Dalmazia invita alla prudenza e al lavoro costante. «Non ci culliamo su previsioni o entusiasmi prematuri. Continuiamo a portare avanti la nostra campagna elettorale con determinazione, incontrando i cittadini e presentando le nostre idee».

Al centro del programma, conclude il candidato, resta l’attenzione verso la comunità: «La nostra missione politica, come ripete spesso il candidato sindaco Fabrizi, è non lasciare indietro nessuno e mettere sempre al centro i cittadini e le loro esigenze».

Una linea che la lista “Per Boville” continuerà a portare avanti nelle prossime settimane di campagna elettorale, con incontri pubblici e momenti di confronto con la popolazione