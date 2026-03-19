Boville Ernica verso le amministrative 2026: Fabrizi guida la lista “Per Boville” tra giovani, esperienza e voglia di rilancio

Di Augusto D’Ambrogio.

A Boville Ernica prende forma la sfida per le amministrative 2026. La lista civica “Per Boville” si presenta ai cittadini con una squadra definita compatta e coesa e con candidato sindaco Benvenuto Fabrizi, deciso a costruire un progetto politico capace di unire rinnovamento e competenza amministrativa.

Il gruppo che sostiene Fabrizi si caratterizza per la presenza di giovani e figure con esperienza, una combinazione che punta a coniugare entusiasmo, nuove idee e conoscenza della macchina amministrativa. L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare il ruolo del paese nel contesto politico e istituzionale del territorio.

Abbiamo incontrato il candidato sindaco per fare il punto sulla campagna elettorale e sulle prospettive della lista.

Intervista al candidato sindaco Benvenuto Fabrizi

Come sta procedendo la campagna elettorale? È soddisfatto della squadra che ha costruito?

«Certamente sì. Abbiamo messo insieme uomini e donne di qualità, giovani ma anche persone con esperienza amministrativa. È una squadra motivata, che ha voglia di lavorare e di fare bene per la nostra città. Questo entusiasmo si percepisce anche nel rapporto quotidiano con i cittadini.»

La presenza di molti giovani è un segnale di rinnovamento?

«Assolutamente sì. Credo molto nel contributo delle nuove generazioni, che portano idee nuove e innovative, ma allo stesso tempo è fondamentale affiancare a questo entusiasmo l’esperienza di chi ha già amministrato. È proprio da questo equilibrio che può nascere un progetto solido per il futuro di Boville.»

Qual è la visione per il futuro del paese?

«Il nostro obiettivo è chiaro: Boville Ernica deve tornare a splendere. Vogliamo che la nostra comunità riconquisti un posto di prestigio nel panorama politico provinciale, valorizzando il territorio, le sue potenzialità e il grande senso di appartenenza dei cittadini.»

La campagna elettorale entra dunque nel vivo, con la lista “Per Boville” pronta a presentare ai cittadini il proprio programma e le linee guida per il futuro della città. Nei prossimi mesi il confronto politico si intensificherà, mentre i candidati continueranno a incontrare la comunità per raccogliere proposte, suggerimenti e aspettative.

Una cosa appare già chiara: la competizione per il governo di Boville Ernica si annuncia vivace e partecipata, con la candidatura di Benvenuto Fabrizi che punta a rappresentare un progetto di rinnovamento e rilancio per l’intero territorio.