Boville Ernica – Venditti: “Il modo di amministrare la città negli ultimi anni non è piaciuto”

“Siamo arrivati al termine di questa campagna elettorale dove è emerso chiaramente quanto a tantissimi cittadini di Boville il modo di amministrare degli ultimi anni non è piaciuto così come non è piaciuto a noi.” Parte da questa presa d’atto la candidata alla carica di primo cittadino con la lista Adesso Boville, Stefania Venditti, alla vigilia del comizio di chiusura della campagna atteso per questa sera presso il Lavatoio

“La voglia di cambiamento a Boville c’è ed è tangibile. Ne è la riprova il malcontento strisciante di tanti concittadini con i quali ci siamo confrontati in queste settimane, delusi da una politica comunale totalmente manchevole di programmazione e organicità.

Diversamente noi proponiamo nel nostro programma elettorale, che sarà l’ossatura della nostra azione amministrativa se avremo modo di guidare Boville, tutti progetti concreti, attuabili e necessari. Ogni proposta ha alla base uno studio di merito, una ricerca circa i fondi a disposizione per rendere le idee che abbiamo sposato realtà tangibile.

La nostra squadra è la sola, vera alternativa ad un sistema politico in cui da anni è ingabbiata la nostra meravigliosa città. Abbiamo scelto di uscire fuori dagli schemi dei compromessi per le poltrone, di non scadere nella retorica delle alleanze dell’ultimo secondo e di metterci la faccia e la credibilità.

Soprattutto abbiamo scelto di ascoltare i nostri concittadini dal primo giorno, di essere a loro totale disposizione oggi e ancor di più domani: un dovere prima che un diritto.

Boville merita di rinascere, di tornare ad essere un borgo in festa con un sistema organico di eventi tale da creare un indotto economico permanente. La rivitalizzazione del centro storico, non a caso è un caposaldo della nostra prospettiva amministrativa: sgravi fiscali per chi affitterà i locali a prezzi accessibili ed esenzioni per chi aprirà nuove attività. Tutti gli esercenti del territorio saranno poi esonerati dal pagamento della Tosap.

I campi sportivi, quali San Lucio e Montorli torneranno a splendere: le risorse ci sono, occorre solo una progettazione accurata per intercettarle. Manutenzione e sicurezza saranno priorità costanti. Pensiamo a complessi scolastici a misura di bambino e proporremo molteplici progetti a sostegno dei nostri ragazzi, a partire da una scuola di politica.

In tema di tutela ambientale, ci metteremo subito al lavoro per poter realizzare un’isola ecologica permanente. Per il cimitero, prevediamo una gestione chiara, con un preciso schema regolamentare specialmente per un trasparente affidamento dei chioschi e dei loculi.

Due proposte poi ci sono particolarmente care: l’istituzione di un Sportello Cittadino, a totale e continua disposizione della popolazione, e la riduzione delle nostre indennità. Sin da subito ne accantoneremo il 20% che confluirà in una cassa,”Boville di Domani”. Con questi soldi a fine mandato realizzeremo un’opera di pubblica utilità.

Io ci sono, noi ci siamo. Perché domani è adesso”.

