Boville Ernica – Variazioni di bilancio per finanziamenti ministeriali e modifica regolamento chioschi cimiteriali

Due variazioni di Bilancio per finanziamenti ministeriali ottenuti e per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini, la modifica al regolamento dei chioschi cimiteriali per assicurare all’Ente non solo un’offerta economicamente più vantaggiosa ma anche maggiori servizi cimiteriali e, infine, la revisione annua delle società partecipate comunali, che riguarda sostanzialmente una presa d’atto. Sono questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale che si è svolto questa mattina nell’aula consiliare di Corso Umberto I, convocato e coordinato dalla presidente Martina Bocconi. Il sindaco Enzo Perciballi ha anche annunciato la realizzazione a breve di nuovi loculi cimiteriali, la consegna a domicilio delle buste per la raccolta differenziata.

L’ASSESSORE AL BILANCIO: RISPONDIAMO ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI

È stato l’assessore al ramo Rocco Picarazzi a illustrare i primi due punti riguardanti la ratifica di altrettante delibere di Giunta comunale: la n. 99 del 5 ottobre 2023 inerente a una variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2023-2025 per iscrizione contributi ministeriali e adeguamento entrate e spese alla gestione corrente; la n. 109 dell’11 novembre 2023 relativa invece a una variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2023-2025 per l’assestamento generale bilancio.

Queste le parole dell’assessore al Bilancio: “La prima delibera riguarda la ratifica di una variazione dell’importo di 552mila 616,15 euro per contributi ministeriali e adeguamento entrate e spese alla gestione corrente. Ciò per far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa. Invece, la seconda variazione viene fatta ogni anno a novembre, prima del rendiconto, e consente anche di valutare la persistenza delle giuste coperture: in questo caso abbiamo riassettato vari capitoli in entrata e in uscita, adeguando le spese alla gestione corrente, per un importo di 521 mila 633,03 euro”.

Rispondendo poi alle richieste di delucidazione da parte della minoranza, Picarazzi ha evidenziato che “le variazioni servono a migliorare il Bilancio per rispondere più efficacemente alle esigenze dei cittadini. C’è stato, inoltre, bisogno di un aggiustamento tecnico. Questa amministrazione è dinamica e si impegna per ottenere risultati”.

IL SINDACO PERCIBALLI: SANA GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI

Sul tema delle variazioni di Bilancio è poi intervenuto anche il sindaco Enzo Perciballi che ha prontamente risposto alle richieste e ai dubbi della minoranza, rimarcando l’impegno e la sana gestione dei conti pubblici: “La Corte dei conti già da qualche anno non attenziona più Boville come accadeva in precedenza” ha detto il primo cittadino che ha aggiunto: “Di ciò ringrazio anche il segretario comunale che ci ha aiutato molto e con gli uffici ha sempre cercato di porre attenzione a questo aspetto”. Quindi Perciballi ha chiarito anche altri aspetti sollevati: “Le polizze assicurative si sono ridotte ciò significa che si sono ridotte le buche. La pala meccanica l’abbiamo riparata e la stiamo utilizzando nel modo corretto”.

La raccolta rifiuti: “Dobbiamo certamente calibrare le cose ma abbiamo avuto un passaggio di società e la tariffa non è aumentata – ha rimarcato il sindaco -. La società è intenzionata a farla meglio. Stiamo dando ai cittadini la possibilità di adeguarsi gradualmente”. E sul tema sterilizzazione cani randagi o abbandonati “non possiamo prevedere quanti saranno – ha detto – ma va apprezzato la nostra sensibilità a questo tema”.

FINANZIAMANTI OTTENUTI

Infine, Perciballi ha evidenziato anche gli importanti finanziamenti ottenuti e gli interventi in corso o già completati, mettendo in evidenza, in questo caso, l’impegno del vicesindaco Benvenuto Fabrizi e dell’assessore all’Istruzione e alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli: “Ciò che questa Amministrazione ha fatto per scuole del territorio non si vedeva da decenni”. E per il centro storico “stiamo rifacendo le piazze, abbiamo ottenuto un altro mezzo milione di euro per finire piazza San Francesco, altri 500mila euro per le barriere architettoniche in piazza Sant’Angelo, 495mila li avevamo già avuti dal Pnrr per il recupero di Corso Umberto”.

Infine, nella dichiarazione di voto, Perciballi ha ringraziato l’assessore al Bilancio Picarazzi per l’impegno e ha ulteriormente sottolineato la “sana gestione” delle casse comunali, evidenziando che “abbiamo recuperato dal Bilancio 206mila euro che abbiamo rinvestito sul territorio”.

REGOLAMENTO CHIOSCHI VENDITA FIORI AL CIMITERO

È stato il sindaco Perciballi, citando anche la consigliera delegata Luana Zili, a illustrare il terzo punto all’ordine del giorno: modifica regolamento comunale per la collocazione su area pubblica di chioschi per la vendita di fiori, articoli cimiteriali e simili nelle aree antistanti il civico cimitero.

“Il precedente regolamento prevedeva soltanto la possibilità di partecipazione con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa – ha detto il primo cittadino -. Abbiamo inserito un altro punto che prevede altri servizi come l’apertura e chiusura, la pulizia e altro, così da premiare anche l’impegno”. E ha concluso: “Stiamo migliorando il regolamento per potenziare i servizi e i risultati per l’Ente”.

NUOVI LOCULI E BUSTE DIFFERENZIATA

In chiusura dei lavori, dopo l’approvazione del quarto punto, rispondendo a due interrogazioni presentate seduta stante da un consigliere di minoranza, il sindaco ha chiarito altri aspetti dell’azione amministrativa.

Cimitero: “A breve partirà l’appalto per la realizzazione di nuovi loculi che sono stati già assegnati a prezzi bassissimi. Poi programmeremo un’altra serie di loculi, che speriamo di poter continuare ad assegnare con le stesse condizioni economiche”. Circa la chiusura dei cancelli “sarà nostra cura sollecitare chi di dovere” ha detto, sottolineando che per risolvere il problema, evitando di dover avere a disposizione tre custodi, il servizio è stato inserito nel regolamento dei chioschi.

Buste per la differenziata: “Verranno consegnate a domicilio all’inizio del nuovo anno”.

