Boville Ernica – Variazione programma 6 gennaio

Confermato il concerto previsto con inizio dalle ore 18.30 presso il museo civico. Annullato l’arrivo in piazza della Befana alle 16. La nota dell’Amministrazione comunale: “Abbiamo adeguato il programma alle nuove regole stabilite dal Governo nazionale”.



“Arriva la Befana”, annullato l’evento inserito dal Comune nel tabellone a chiusura di tutte le attività natalizie. Si sarebbe svolto domani, giovedì 6 gennaio, dalle 16 alle 18 in piazza Sant’Angelo, nell’ambito della manifestazione “Natale a Boville Ernica, alla scoperta del presepe più antico del mondo” che, grazie anche alla collaborazione della Pro Loco, ha visto la partecipazione di numerosi turisti alle visite guidate al Sarcofago paleocristiano del VI secolo dopo Cristo, su cui è riprodotta in bassorilievo la raffigurazione della Natività più antica finora mai rinvenuta. Si svolgerà invece regolarmente nel Museo civico di San Francesco “Puer natus est”, il concerto del coro polifonico “Laudate Dominum” e Quartetto d’Archi diretto dal maestro Giovanni Pagliaroli, in programma sempre per il 6 gennaio 2022 a partire dalle ore 18:30.

“Abbiamo annullato l’evento che prevedeva l’arrivo della Befana e la consegna dei doni ai più piccoli – spiegano il sindaco Enzo Perciballi, l’assessore alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli e la consigliera delegata al Turismo Martina Bocconi – nel rispetto del decreto governativo del 29 dicembre che vieta le manifestazioni e gli eventi in piazza. Si svolgerà invece regolarmente, come già accaduto per gli altri appuntamenti al chiuso, il concerto in programma per il 6 gennaio presso il Museo civico di San Francesco, nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni in atto finalizzate al contenimento del contagio, fra cui l’esibizione del certificato sanitario (cosiddetto Super Green Pass), l’utilizzo della mascherina ffp2 e il distanziamento fisico fra gli ospiti. Ovviamente l’accesso è garantito fino ad esaurimento posti”.

Il sindaco dott. Enzo Perciballi

COMUNICATO STAMPA