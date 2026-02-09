Boville Ernica – Valori, impegno e coerenza: la scelta di Anna Verrelli di candidarsi con “Per Boville” nel segno del bene comune

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Una scelta di coerenza, prima ancora che politica. È quella annunciata da Anna Verrelli candidata della lista Per Boville, che ha deciso di mettersi in gioco richiamando con forza i valori che ne hanno segnato il percorso umano e civile. Un impegno che affonda le radici nella sua storia familiare, cresciuta accanto a un padre che la politica l’ha sempre vissuta come servizio, passione e responsabilità collettiva.

«Qualcuno potrebbe dire che erano altri tempi, quando nella politica si credeva davvero. Io penso invece che siano cambiati i valori», spiega. Un giudizio netto su un presente in cui, a suo avviso, arrivismo, trasformismo e brama di potere rischiano di oscurare il senso più autentico dell’impegno pubblico. Un modello lontano da quello appreso in famiglia, dove – pur in una condizione economica modesta – la politica non è mai stata occasione di vantaggi personali, ma semmai di sacrifici.

È proprio in nome di questa eredità morale che la candidata ha scelto di rinunciare alla carica di vicesindaco che le era stata offerta. Una decisione non semplice, maturata però nella convinzione che «prima di tutto viene il bene collettivo», insegnamento cardine ricevuto dal padre e assunto come bussola del proprio agire.

La candidatura con la lista Per Boville nasce dunque dalla volontà di restare fedele a quei principi e di dare continuità a un lavoro già avviato sul territorio. «Mi candido per amore e per passione», sottolinea, rimarcando l’importanza del gioco di squadra e della partecipazione attiva dei cittadini. Nessun progetto, evidenzia, può andare lontano se non è condiviso e costruito insieme alla comunità.

Consapevole delle difficoltà che attraversano molte famiglie e delle criticità ancora aperte, la candidata assicura il massimo impegno per chi è più fragile e ha maggiore bisogno di sostegno. Un impegno che si traduce in dedizione quotidiana e nella volontà di fare della politica uno strumento concreto di aiuto e solidarietà.

In un contesto segnato da sfide complesse, la sua è una candidatura che rivendica con forza il valore dell’etica pubblica, della coerenza e del servizio. Un messaggio chiaro: la politica può e deve tornare a essere passione autentica e responsabilità verso la comunità.

Correlati