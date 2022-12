Boville Ernica – Un’associazione che conta oltre 500 iscritti e una sede per l’attività sociale

Centro Anziani, il bilancio del primo cittadino durante il pranzo di Natale e i ringraziamenti del presidente Cerquozzi. Il sindaco Perciballi: “E’ bello anche vedere la presenza di molti bambini”

La nuova sede e la nascita di un’unica associazione che rappresenta tutti gli anziani del territorio e che oggi conta oltre 500 iscritti rappresentano certamente un grande obiettivo raggiunto. È questo il senso delle parole con cui il sindaco Enzo Perciballi ha tirato le somme su circa quattro anni di attività del sodalizio. L’occasione l’ha data domenica scorsa il pranzo di Natale, organizzato come ogni anno per il tradizionale scambio di auguri dall’Aps Centro sociale comunale anziani di Boville Ernica presieduta da Franco Cerquozzi. Un appuntamento che, anche stavolta, ha visto la partecipazione di numerosi iscritti, oltre che del consiglio direttivo, del primo cittadino e dell’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli. Ad allietare il piacevolissimo pomeriggio ci hanno pensato la maestra di ballo dell’associazione Valentina Vincenzi e tanta buona musica con la voce di Simona Frezza accompagnata da Gianluca Magnante alle tastiere e all’organetto e da Roberto Venditti alla fisarmonica.

È stata una bellissima giornata e spero che siate stati tutti bene. Ringrazio il direttivo e il presidente che è sempre attivo e fa di tutto per far sì che anche quelli della terza età possano vivere una vita da ragazzi. Spero che di feste come queste ce ne siano sempre di più” ha detto l’assessore Verrelli.

“Ringrazio tutti, vi chiedo di portare alle vostre famiglie gli auguri dell’Amministrazione – le parole del primo cittadino Perciballi -. Il primo ringraziamento va al vostro presidente Franco Cerquozzi perché si impegna al massimo per l’ottima riuscita degli eventi insieme ai consiglieri e al vicepresidente sempre attivi”.

Quindi il sindaco ha ricordato la situazione di partenza del centro anziani, ha ricostruito le tappe e parlato dell’ottimo risultato raggiunto anche grazie al ruolo fondamentale svolto dalla sua Amministrazione: “L’Aps di Boville, con il presidente Franco Cerquozzi, ha rappresentato davvero un grande passo avanti. Anche l’Amministrazione ha fatto fino ad oggi il proprio dovere e saremo sempre pronti per fare di più e meglio. Intanto oggi finalmente Boville ha una sede per il centro anziani, cosa che quattro anni fa era un sogno, un’utopia. Siamo riusciti a far costituire l’associazione in modo corretto ma, soprattutto, l’abbiamo dotata di un centro anziani che, oggi, ha superato quota 500 iscritti”. Perciballi ha anche sottolineato l’importanza dei contributi comunali all’associazione perché “necessari a favorire la socializzazione e l’aggregazione” anche fra diverse generazioni: “È bello vedere anche i nipoti, i bambini, in mezzo a voi – ha infatti concluso – perché la socializzazione non deve essere soltanto fra quelli di una certa età ma è importante coinvolgere le diverse generazioni, i giovanissimi a cui potete trasmettere la vostra esperienza di vita”.

Significative anche le parole del presidente Cerquozzi: “Voglio rinnovare i ringraziamenti del sindaco e dell’assessore Verrelli a tutti voi. In particolar modo, ringraziamo loro perché il sindaco è stato modesto nel descrivere il ruolo dell’Amministrazione che è stato fondamentale. Solo chi come noi ha vissuto questi quattro anni sa quanto sacrifici sono stati fatti, da noi insieme a loro, per avere quella sede che oggi è il nostro vanto, il nostro orgoglio”. Poi Cerquozzi ha chiamato anche i componenti del direttivo ricordando che “anche con loro stiamo continuando un percorso volto a creare sempre maggiore socializzazione per stare bene insieme” e ha concluso ribadendo che “l’Amministrazione è stata sempre presente e sono convinto che lo sarà sempre”.

Comunicato stampa