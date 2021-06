Boville Ernica, una delibera consiliare per adottare il Milite Ignoto

Il sindaco Perciballi fra i primi in Italia a sposare l’iniziativa promossa dall’Anci per onorare tutti i caduti della Seconda guerra mondiale. Venerdì alle 20 il voto in Consiglio comunale

Il Comune di Boville Ernica riconoscerà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. La delibera, fortemente voluta dall’Amministrazione del sindaco Enzo Perciballi, sarà il primo punto in discussione al Consiglio comunale convocato dal presidente Giacomo Iozzi in videoconferenza, per venerdì prossimo 18 giugno a partire dalle ore 20.

Altri cinque i punti all’ordine del giorno: tutela degli interessi economici e contrattuali degli imprenditori agricoli; approvazione atto costitutivo e regolamento sistema bibliotecario Valle del Sacco; ratifica variazione di Bilancio; riconoscimento debiti fuori Bilancio; approvazione rendiconto esercizio finanziario 2020.

È il primo cittadino Perciballi a evidenziare l’importanza della delibera per l’adozione del Milite Ignoto che, spera, il Consiglio comunale vorrà approvare all’unanimità.

“Il Milite Ignoto – dice il sindaco – rappresenta il sacrificio a servizio della Patria e del Popolo italiano durante la Seconda guerra mondiale. I suoi resti mortali vennero tumulati nel sacello all’Altare della Patria, a Roma, il 4 novembre 1921 come simbolo di tutti i soldati morti nel conflitto, tanti dei quali non trovarono nemmeno la consolazione di una tomba”.

“A cento anni dalla sua sepoltura – conclude il primo cittadino – ho ritenuto opportuno aderire all’iniziativa, proposta dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia e di cui si è fatta promotrice l’Anci, come grande forma di rispetto verso i soldati che hanno perso la vita per la nostra libertà, fra cui tantissimi nostri concittadini”.

Quello di Boville Ernica è fra i primi in Italia ad aver aderito all’iniziativa. Su circa 8 mila Comuni, infatti, ad oggi hanno concesso la cittadinanza onoraria in 250 circa.

