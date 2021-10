Boville Ernica, un centro anziani che favorisce il confronto

Generazioni a confronto in una visita alla Villa Pontificia di Castel Gandolfo, domenica scorsa, grazie all’iniziativa dell’associazione di promozione sociale “Centro Anziani” con il patrocinio del Comune di Boville Ernica. Circa 40 i partecipanti guidati dal presidente Franco Cerquozzi che, nel rispetto delle regole anti Covid, hanno avuto anche la possibilità di fare una visita religiosa al santuario del Divino Amore. Cerquozzi si è detto entusiasta per l’iniziativa e ha spiegato: “E’ solo una delle tante attività che svolgiamo a favore di anziani e meno attempati”. Poi ha ringraziato il Comune che “ha contribuito a sostenere i costi del pullman”.Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli si compiacciono per il ruolo aggregativo che ormai da circa tre anni l’associazione sta svolgendo sul territorio, anche fra persone di diverse età. “Infatti – spiegano gli amministratori – grazie alle nuove regole che non prevedono più vincoli anagrafici per iscriversi, l’impegno del centro anziani, volto alla socializzazione e all’aggregazione delle persone, si rafforza sempre di più perché riesce a coinvolgere non soltanto la terza età ma anche generazioni più giovani, garantendo così un continuo e costruttivo confronto. Al presidente e a tutto il direttivo va la nostra gratitudine per l’impegno che quotidianamente profondono nel portare avanti questa importante attività sociale”.

