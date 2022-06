Boville Ernica – Turnazione acqua potabile

Con il caldo che avanza inesorabilmente e l’acqua che diventa un bene sempre più raro e prezioso, Acea-Ato5 ricorda a tutti i cittadini gli attuali turni di distribuzione. Si legge infatti nella nota inviata dal gestore idrico integrato: “Schema riepilogativo delle manovre di turnazione attualmente in vigore sul territorio comunale di Boville Ernica, utile a garantire un’equa distribuzione della risorsa idrica: per l’impianto di Forcella (Panicelli) sono previste l’apertura alle ore 12 e la chiusura alle ore 21 di tutti i giorni; per l’impianto di Forcella (Colle Campano) l’apertura è alle ore 6 e la chiusura alle ore 21 di tutti i giorni; per via Galoppino l’apertura è programmata alle ore 6 del giorno successivo mentre la chiusura è programmata alle ore 22:00 nei giorni di lunedì e giovedì; per il centro storico l’apertura è programmata alle ore 6 e la chiusura alle ore 22 di tutti i giorni. Gli orari riportati sugli schemi di turnazione sono relativi alla manovra presso gli organi di sezionamento; pertanto, prima di avere effetto sulle utenze è necessario attendere i dovuti tempi tecnici di riempimento delle condotte. Le suddette turnazioni potrebbero essere sospese nell’eventualità si riscontrassero delle diminuzioni dei consumi alle utenze tali da garantire la continuità del servizio. Si rammenta che, come di consueto, il presente schema di turnazione è disponibile sul sito: www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5/turni-frosinone-provincia”. Il sindaco Enzo Perciballi raccomanda a tutti i cittadini di utilizzare correttamente l’acqua potabile.

COMUNICATO STAMPA