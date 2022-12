Boville Ernica, truffe agli anziani. I Carabinieri incontrano i cittadini

Prosegue l’attività di vicinanza e sostegno dei Carabinieri della Compagnia di Alatri verso le persone anziane. Nel fine settimana i militari della Stazione di Boville Ernica, presso il Centro Anziani di San Lucio, hanno incontrato la popolazione più vulnerabile per informarla e tutelarla contro le truffe.

Malviventi senza scrupoli che ricorrono ad espedienti e raggiri di ogni tipo per indurre in errore le ignare vittime in modo da procurarsi ingiusti profitti. Si fingono familiari (nipoti), avvocati, appartenenti alle FF.OO., assicuratori o altro, chiedono telefonicamente denaro per i familiari a loro dire in difficoltà ovvero simulano la consegna di finti pacchi postali commissionati da congiunti per farsi consegnare ingenti somme di denaro.

L’appello lanciato dai Carabinieri ai cittadini, in special modo agli anziani che vivono da soli, è chiaro: rivolgersi immediatamente alla Stazione Carabinieri o al 112, numero unico di emergenza europeo, al minimo sospetto di raggiro. Se questo non fosse possibile rivolgersi ad un parente, amico o vicino di casa segnalando ogni forma di richiesta di denaro da chiunque venga effettuata e per qualsivoglia motivo in modo da poter mettere in atto adeguati interventi.

L’incontro, dove era presente il Sindaco del Comune di Boville Ernica ed il Presidente del Centro Anziani, ha suscitato il particolare interesse delle molte persone intervenute, che hanno ringraziato per i consigli e le indicazioni fornite per evitare di rimanere vittima del triste fenomeno.

I Carabinieri, di tutti i reparti del Comando Provinciale di Frosinone, continuano a fornire il massimo impulso al contrasto a questo biasimevole ed odioso reato contro una categoria vulnerabile come quella degli anziani.

COMUNICATO STAMPA