Boville Ernica, tre anni di Amministrazione raccontati dal sindaco Perciballi

Problemi di approvvigionamento idrico che duravano da anni finalmente risolti, interventi sulla viabilità, circa due milioni di euro per le scuole, lavori al cimitero e interventi strutturali che hanno reso efficiente la macchina amministrativa. Sono i principali fra i tanti argomenti al centro del proficuo incontro che il primo cittadino ha avuto con il Comitato Olimpia 2021 che, in seno all’Amministrazione comunale, ha espresso il consigliere comunale Giacomo Iozzi, presidente dell’Assise civica e delegato alle Manutenzioni, al Patrimonio e alle Strutture sportive. “Una riunione molto utile per verificare lo stato dell’arte del programma elettorale – il commento del sindaco Enzo Perciballi e del presidente Iozzi – e per parlare delle altre cose da fare”.

L’incontro si è tenuto lo scorso fine settimana a Colle Campano, nel pieno rispetto della normativa anticontagio da Covid-19. Oltre al presidente Domenico Mizzoni hanno partecipato al dibattito tutti i rappresentanti delle contrade che fanno parte Comitato Olimpia: Colle Martino, Colle Campano, Ferracchiano, Valle Arcara, Scarafone, Cento Colonne, Colle Peloso, Fontana Galluzzi, Castagneto Rocchio.

Il sindaco, prima di entrare nel vivo degli argomenti ha fatto i “complimenti per l’ottima scelta compiuta in occasione delle candidature, proponendo Giacomo Iozzi, nuovo alla politica ma che ha saputo in poco tempo acquisire padronanza, sicurezza e grande temperamento nell’esercitare il delicato ruolo di presidente del Consiglio”.

Poi il primo cittadino ha illustrato con soddisfazione i tanti obiettivi già raggiunti “a partire dalla risoluzione definitiva del problema dell’acqua in varie zone, fra cui Colle Campano e Colle Martino: nella scorsa estate, durante cui sono state toccate temperature elevatissime, per la prima volta non si sono registrate segnalazioni per carenza idrica e non ci sono state richieste di intervento dell’autobotte per i rifornimenti alle utenze”. Senza contare “il rifacimento completo del manto stradale”.

Quindi Perciballi è passato ai temi più generali che riguardano l’intero paese. Citando fra gli altri “i tanti lavori già realizzati al cimitero e altri risolutivi di prossima realizzazione a miglioramento dei servizi e a salvaguardia dei loculi; gli interventi, nei vari plessi scolastici, di manutenzione, efficientamento energetico, verifiche antisismiche”. Sottolineando che “entro fine anno tra finanziamenti già ottenuti ed altri di prossima assegnazione si raggiungerà la cifra di due milioni di euro di investimenti”. E ancora, “i lavori effettuati, grazie all’interessamento presso l’Amministrazione provinciale di Frosinone, sulla dorsale viaria Scrima-Colle Campano con il ripristino delle carreggiate per la prevenzione di futuri dissesti idrogeologici che mettevano a rischio la circolazione stradale” ma anche “i lavori allo stadio Montorli, con le ottime prospettive per Boville in termini di fruibilità della struttura, con il prossimo rifacimento del manto erboso e l’accordo in corso con il Pescara Calcio, in prospettiva futura per i nostri giovani”.

Novità anche in materia di Urbanistica. Sono in arrivo “modifiche al piano regolatore con l’adozione della rigenerazione urbana, già prevista nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, che favorirà ancor di più la ripresa dell’edilizia nel paese” ha detto il sindaco.

Quindi le altre scelte, come “l’affidamento in gestione del parco pubblico che porterà benefici oltre che in termini di fruibilità della struttura per la cittadinanza, anche a livello di investimenti dell’associazione affidataria con il rifacimento della copertura al lavatoio e di mantenimento dell’area, nonché nel favorire attività e sostegno ai diversamente abili del nostro comune e del territorio limitrofo”.

Un dettagliato resoconto è arrivato anche rispetto alla riorganizzazione della macchina amministrativa. Dai benefici in termini di efficienza, efficacia dei servizi comunali a seguito della riorganizzazione degli uffici con minori aggravi per i cittadini e, soprattutto, “l’istituzione di uno staff tecnico per la ricerca di fondi regionale ed europei (previsti nell’ambito delle programmazioni annuali statali) dei quali oggi non si può fare a meno per il mantenimento e il miglioramento del territorio comunale”.

Il sindaco ha toccato anche il tema dei rifiuti con “la nuova gara per la raccolta, in fase di preparazione, la cui tariffa per l’anno in corso ha già subito riduzioni” ma anche la cultura e lo spettacolo, parlando delle “tante manifestazioni svolte nonostante le ferree regole dettate dalla pandemia”.

Non sono mancate richieste da parte del Comitato Olimpia inerenti iniziative per il prolungamento della linea del gas metano per le zone di Colle Martino e Colle Campano e un intervento sull’asse viario di collegamento tra lo svincolo della superstrada e Casavitola.

“La riunione si è rilevata particolarmente positiva, quale occasione di incontro e di condivisione nell’ottica della partecipazione della gente e dell’essere sempre fra la gente, per informare, dialogare e porre le basi per altri confronti futuri e costruttivi” hanno commentato il consigliere Iozzi e il presidente del comitato Domenico Mizzoni.

