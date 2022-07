Boville Ernica – Torna il centro estivo per bambini al parco pubblico

Iscrizioni gratuite in sede dalle ore otto alle ore tredici fino a venerdì otto luglio

Parco pubblico, torna il centro estivo integrato, riservato ai bambini dai tre ai dieci anni di età e alle persone diversamente abili. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì otto luglio e possono essere effettuate presso il parco pubblico dalle ore otto alle ore tredici.

“Dopo il successo dello scorso anno – spiega il sindaco Enzo Perciballi – siamo arrivati alla seconda edizione di una iniziativa che si è rivelata vincente sotto tutti i punti di vista, in primo luogo nella scelta della nostra Amministrazione di riaprire il parco pubblico e di darlo in gestione con un bando. Una scelta che sta permettendo di avere una struttura che lavora nel pieno delle sue potenzialità, con iniziative e momenti dedicati ai cittadini di tutte le età. In questa ottica va certamente letta anche la seconda edizione del centro estivo per ragazzi e disabili”.

COME FARE

“L’iniziativa di questa estate – aggiungono il primo cittadino Perciballi e l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli – si svolgerà per un periodo di otto settimane fino al tre settembre 2022, è gratuita con una capienza massima di 70 bambini e si terrà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Il campo estivo è dedicato a bambini in età scolare, dai tre ai dieci anni, fino alla classe quinta della scuola primaria di primo grado, in corso o conclusa) e a persone con disabilità senza limiti di età. Le iscrizioni si possono effettuare al parco pubblico dalle 8 alle 13 fino a venerdì 8 luglio. È possibile partecipare a singole settimane e, in caso di richieste superiori alla capienza si terrà conto della data di adesione e si suddividerà la partecipazione in settimane”.

“Anche quest’anno – concludono gli amministratori – i nostri bambini e disabili potranno usufruire di due mesi di attività presso il parco pubblico sotto la guida di educatori preparati che li aiuteranno a socializzare e a scoprire cose nuove. Buon campo estivo a tutti”.

