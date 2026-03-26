Boville Ernica, Tiziana Sigismondi scende in campo al fianco di Benvenuto Fabrizi: “Una nuova primavera per il nostro borgo”

Di Augusto D’ Ambrogio.

Una vita dedicata alla scuola, alla cultura e alla valvorizzazione del “bello”. È con questo spirito che Tiziana Sigismondi, 54 anni, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni amministrative di Boville Ernica nella lista “Per Boville” con candidato Sindaco Benvenuto Fabrizi, con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al rilancio del borgo.

Laureata in Architettura, Sigismondi è da quindici anni docente di Tecnologia e Storia dell’Arte e da dodici anni fa parte del corpo insegnanti dell’Istituto San Bernardo, realtà educativa che opera all’interno della storica Abbazia di Casamari. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche ruoli di responsabilità: nell’anno scolastico 2018/2019 ha svolto l’incarico di preside, affiancando successivamente la dirigenza nella gestione della vita scolastica dell’istituto.

Un’esperienza che le ha consentito di contribuire alla costruzione di un ambiente educativo fondato sull’ascolto, sulla collaborazione tra scuola e famiglie e su un forte senso di comunità.

Accanto alla dimensione professionale, Sigismondi sottolinea anche il valore della famiglia. Sposata da 27 anni e madre di due ragazzi adolescenti, racconta di aver sempre cercato di trasmettere ai propri figli i valori della vita cristiana, insieme al rispetto per le persone, per l’ambiente e per tutto ciò che ci circonda.

La passione per l’arte, l’architettura e per i paesaggi italiani ha accompagnato da sempre il suo percorso umano e professionale. Una sensibilità che l’ha portata, anche nel lavoro quotidiano con gli studenti, a promuovere la cultura del “bello” come elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita e l’ambiente in cui si vive.

Proprio da questa visione nasce la scelta di impegnarsi in politica locale. «Ho deciso di candidarmi nella lista Per Boville – spiega – perché ho riconosciuto negli altri candidati le stesse intenzioni e affinità di valori. L’auspicio è quello di poter dare il mio contributo per far nascere una nuova primavera nel nostro bellissimo borgo».

Un impegno che guarda al futuro di Boville Ernica, con l’idea di valorizzarne identità, cultura e territorio, mettendo al centro la comunità e le nuove generazioni.