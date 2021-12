Boville Ernica – Tagli ai costi di gestione dei rifiuti

Il sindaco Perciballi e il consigliere Onorati: “La revisione del progetto e l’incremento della differenziazione ci permetteranno di risparmiare sulla bolletta della Tari”

Meno indifferenziato in discarica equivale a meno passaggi aggiuntivi e di conseguenza a più risparmio sulla bolletta della Tari. È questa l’ottica con la quale l’Amministrazione comunale di Boville Ernica sta intervenendo sul sistema di gestione del ciclo dei rifiuti e che ha permesso di avere già nei pagamenti dell’anno in corso una diminuzione della spesa. Nella stessa prospettiva è stato rivisto il progetto che è alla base della nuova gara d’appalto. E la strategia è semplice: “Mantenere tutte le articolazioni del servizio incidendo tuttavia sul superfluo per ottenere una diminuzione delle spese di gestione” come spiegano il sindaco Enzo Perciballi e il consigliere comunale delegato all’Ambiente Luigi Onorati. Perché gli obiettivi fondamentali sono due: “Riorganizzazione dei servizi di raccolta e razionalizzazione dei costi”.

“Dall’esame del precedente progetto esecutivo – spiegano il primo cittadino e il consigliere delegato – approvato nel 2017, risulterebbero superflui alcuni passaggi aggiuntivi inerenti alla raccolta dei rifiuti, così come potrebbe non essere necessario l’affidamento dello spazzamento del centro storico attualmente svolto con personale del Comune. Tale situazione è stata evidenziata anche nella passata gestione amministrativa e negli ultimi Consigli comunali che si sono svolti nell’attuale mandato di questa Amministrazione è stato ridiscusso l’argomento ed è emersa la necessità di rivedere in parte il progetto presentato per limitare e contenere i costi del servizio per il Comune, garantendo comunque i servizi alla popolazione. A seguito di diverse riunioni presso il Palazzo comunale è stato deciso di attivare tutte le procedure previste dalla legge per arrivare a un più congruo ed economico importo del costo generale, grazie alla riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti con la conseguente razionalizzazione dei costi. Ed è ciò che questa Amministrazione sta facendo attraverso la revisione della progettazione esecutiva del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (SGRUA) sul territorio comunale”.

In tal senso la Giunta comunale ha anche incaricato l’Ufficio tecnico comunale di avviare le procedure di gara pubblica per individuare la ditta a cui affidare il servizio.

“I tagli dei servizi superflui saranno ancora più incisivi – concludono Perciballi e Onorati – nella misura in cui verrà praticata bene la raccolta differenziata dei rifiuti che permetterà di ridurre la quantità da conferire in discarica. E sempre nell’ottica di favorire il risparmio per i cittadini sulla Tari il Comune sta portando avanti la campagna per l’affidamento delle compostiere domestiche in cui conferire l’umido. Questo permette un risparmio del 10 per cento su ogni utenza che ne chieda una. Possono essere ritirate gratuitamente recandosi presso il Palazzo comunale”.

