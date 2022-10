Boville Ernica – Sicurezza viaria, il Comune aderisce al bando Astral

Viabilità, l’Amministrazione comunale continua a puntare sulla sicurezza. Dopo i numerosi lavori che hanno interessato tantissimi tratti stradali del territorio, sia grazie a interventi diretti o finanziamenti di altri enti, sia anche con soldi del Bilancio comunale, nei giorni scorsi la Giunta del sindaco Enzo Perciballi, con una delibera, ha approvato contestualmente il progetto definitivo redatto dall’Ufficio tecnico e la partecipazione alla manifestazione d’interessi pubblicata dall’Astral, l’Agenzia strade Lazio, chiedendo un contributo di 199mila e 500 euro e prevedendo 500 euro di compartecipazione comunale, per un totale di 200mila euro da destinare all’intervento di “messa in sicurezza delle strade comunali di Valle Ariana, Colle San Pietro, Colle Martino, Ponte San Lucio e Fontana Cascione”, come si legge nell’oggetto degli atti amministrativi.

“L’obiettivo è quello di promuovere e favorire la messa in sicurezza delle reti viarie comunali – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e il vicesindaco delegato ai Lavori pubblici e all’Urbanistica Benvenuto Fabrizi – perché il nostro scopo prioritario è garantire la salute e l’incolumità pubblica”. Non solo “E’ altresì intenzione di quest’Amministrazione – aggiungono il primo cittadino e il suo vice – continuare a mettere in sicurezza il territorio, rendendolo accessibile e fruibile a tutti, come anche le infrastrutture viarie. Per questo, in simbiosi con i nostri uffici competenti, siamo costantemente al lavoro per partecipare ai bandi e richiedere finanziamenti per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini”.

COMUNICATO STAMPA