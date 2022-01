Boville Ernica – Sicurezza viaria, altri interventi sulla SP. 190

Il sindaco Perciballi e l’assessore Picarazzi: “L’allargamento della sede stradale fra i km due e tre permetterà agli automobilisti di percorrerla con maggiore sicurezza. I nostri ringraziamenti all’Amministrazione provinciale per l’attenzione riposta sul nostro territorio”.

Altri lavori di messa in sicurezza lungo la Strada provinciale 190 a Boville Ernica, fra i chilometri due e tre all’altezza di via Miniera. Li sta eseguendo in questi giorni una ditta incaricata dall’Amministrazione provinciale del presidente Antonio Pompeo, grazie all’interessamento dell’assessore al Bilancio del Comune di Boville Ernica, Rocco Picarazzi. “Si tratta di un intervento molto importante – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e lo stesso assessore Picarazzi – grazie al quale verrà allargata la sede della carreggiata nei presso della fontana Malanome con la realizzazione di una cunetta per lo scolo delle acque reflue, proprio in prossimità di una scarpata. Questi lavori permetteranno agli automobilisti di percorrere quel tratto di strada con maggiore sicurezza e assumono un’importanza ancora maggiore se si considera che da diversi anni ormai, la Sp 190 è diventata una importante arteria di collegamento. Grazie a essa, infatti, si raggiunge lo svincolo di Casamari della superstrada Sora-Frosinone-Ferentino, ad uso non solo dei residenti nel territorio di Boville ma anche per i comuni limitrofi e per i tanti pendolari che, grazie a quel percorso, raggiungono il nord della nostra provincia e anche Roma, soprattutto per motivi di lavoro. Nei mesi scorsi sullo stesso tratto erano stati realizzato un nuovo manto bituminoso e nuova segnaletica fra i chilometri uno e due ma anche sul tratto successivo che costeggia il torrente Amaseno”. E concludono: “Ringraziamo sin da ora l’Amministrazione provinciale e il presidente Antonio Pompeo per la loro attenzione a beneficio del nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA