Boville Ernica, sicurezza viabilità: terminati lavori per 69mila euro

Nuovo manto bituminoso a Colle Piscioso, San Lucio, Colle San Pietro e Torretta, la ditta incaricata ha terminato l’intervento di realizzazione del tappeto di asfalto. Il sindaco Perciballi e gli amministratori: “Abbiamo investito circa 69mila euro di Bilancio comunale per migliorare la viabilità”

Appena conclusi i lavori di bitumazione su alcune traverse interne a Colle Piscioso, San Lucio, Colle San Pietro e Torretta. “Gli interventi, per i quali l’Amministrazione comunale ha investito circa 69mila euro impegnandoli con il Bilancio comunale – spiegano il sindaco Enzo Perciballi, l’assessore ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi e il consigliere delegato alle Manutenzioni Giacomo Iozzi – fanno parte di un più ampio progetto che questa Amministrazione sta portando avanti con il chiaro obiettivo di migliorare la sicurezza viaria, sia principale che interna, del nostro territorio comunale. Quello appena concluso, infatti, è soltanto l’ultimo in ordine di tempo dei tanti lavori già eseguiti su altre strade comunali, consistiti nel rifacimento del tappeto di asfalto e, in altri casi in cui è stato necessario, anche nella manutenzione finalizzata a una corretta regimentazione delle acque reflue. Senza contare gli interventi ottenuti da altri Enti grazie alle nostre sollecitazioni”. E concludono: “Questi lavori di manutenzione e messa in sicurezza rappresentano anche un chiaro segnale della concreta vicinanza degli amministratori ai cittadini”.

COMUNICATO STAMPA