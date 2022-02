Boville Ernica – Sicurezza pedoni levigatura via Roma

Il sindaco Perciballi e l’assessore Fabrizi: “Manutenzione eseguita per garantire sicurezza ai pedoni”

Pavimentazione pericolosa in via Roma, nel centro storico del paese: l’Amministrazione comunale ha provveduto a far eseguire i lavori di levigatura per migliorare l’aderenza al suolo, soprattutto a tutela dei pedoni. Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi: “Un intervento necessario per garantire la sicurezza”.

“Quella interessata dai lavori di manutenzione nei giorni scorsi – spiegano il primo cittadino e l’assessore Fabrizi – è la principale via di accesso al centro storico nel tratto che va da Porta San Nicola fino all’angolo di Piazza Sant’Angelo. La pavimentazione è stata realizzata con un materiale molto bello ma, allo stesso tempo, molto particolare e bisognoso di periodiche manutenzioni perché, con il frequente utilizzo dovuto al passaggio delle automobili e al calpestio dei pedoni, tende a lisciarsi fino a impedire quasi totalmente l’aderenza, soprattutto durante i periodi di pioggia. Ecco perché nei giorni scorsi l’Ufficio tecnico comunale ha incaricato una ditta di eseguire lungo tutto il tratto di via Roma, con l’impiego di uno specifico macchinario, un accurato intervento di levigatura che questa Amministrazione aveva programmato già da qualche settimana. Anche se l’area più critica è quella che si trova nei pressi di Porta San Nicola, abbiamo preferito intervenire lungo tutto il tragitto così da garantire la massima sicurezza, soprattutto ai tanti cittadini che quotidianamente vi transitano a piedi”. Concludono gli amministratori: “Insieme al costante impegno sul fronte dei lavori pubblici anche l’ordinaria manutenzione rappresenta un importante tassello della nostra azione amministrativa”. COMUNICATO STAMPA