Boville Ernica – Sfilata Carnevale, premiate le migliori coreografie

Il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli ringraziano l’Istituto Comprensivo per aver creduto nel progetto: ““Un evento da ripetere, realizzato in una cornice educativa che ha permesso ai nostri ragazzi di divertirsi nel rispetto degli altri”Grande partecipazione di scolari e studenti all’evento del Carnevale che si è svolto questa mattina, organizzato dall’Istituto Comprensivo e dal Comune di Boville Ernica. L’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli ha premiato con delle pergamene le classi che hanno realizzato le migliori coreografie, augurando che questa prima edizione possa crescere. Soddisfatto anche il primo cittadino Enzo Perciballi: “Un evento sicuramente da ripetere, realizzato in una cornice educativa, quella della scuola, che ha permesso ai nostri ragazzi di divertirsi nel rispetto degli altri”.La manifestazione ha avuto inizio con un corteo formato dalle classi partecipanti, ciascuna con una coreografia a tema e con partenza dalla sede della scuola media Armellini. Dopo il tragitto programmato tutti si sono ritrovati a fare festa in piazza Sant’Angelo dove si è svolta la cerimonia di premiazione. Le pergamene, per mano dell’assessore Fratarcangeli, sono state consegnate alle tre classi vincitrici: al primo posto la classe Terza B, al secondo posto la classe Prima A e al terzo posto la classe Terza A.L’assessore alla Cultura, all’Istruzione e alle Politiche giovanili Anna Maria Fratarcangeli ha ringraziato la scuola per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento. Quindi ha fatto i complimenti a tutti i ragazzi, a prescindere dalle classi che sono state premiate, perché “sono stati bravissimi e le maschere erano bellissime”. Quindi Fratarcangeli ha evidenziato il piacere nel vederli “tornare tutti in piazza dopo anni di isolamento, per festeggiare e condividere anche momenti di leggerezza e spensieratezza con l’intento di divertirsi tutti insieme” e ha rimarcato come “con questa iniziativa abbiamo creato qualcosa di nuovo che mi auguro possa ripetersi e crescere sempre di più. Quest’anno abbiamo gettato le basi per creare qualcosa di molto grande dato che anche il nostro paese con la sua circonvallazione si presta bene”.“Anche stavolta siamo riusciti a coinvolgere la nostra scuola in attività che fanno bene a tutta la collettività – ha aggiunto il primo cittadino Perciballi – e rafforzano il legame fra il mondo dell’istruzione e la nostra comunità, facendo crescere la consapevolezza che per educare i nostri giovani è necessaria una sinergia fra docenti e famiglie”.Il sindaco, l’assessore Fratarcangeli e tutta l’Amministrazione comunale ringraziano il preside dell’Istituto comprensivo professor Giacomo La Montagna e tutti i docenti e gli educatori che “hanno reso possibile questa ed altre manifestazioni a beneficio della collettività”.

comunicato stampa