Boville Ernica – Sesta giornata nazionale Camminata fra gli olivi

È tutto pronto per la sesta giornata nazionale della “Camminata tra gli olivi”, promossa dall’Associazione nazionale città dell’olio con il patrocinio di ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ministero della Cultura e Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, a cui il Comune di Boville Ernica ha aderito. Si svolgerà domenica 30 ottobre 2022 con partenza da parta San Nicola alle ore 9.

“Invitiamo tutti a partecipare a questa iniziativa che si propone come obiettivo quello di promuovere il territorio, contrastare l’abbandono degli oliveti e potenziare il turismo dell’olio che rappresenta una grande risorsa a trecento sessanta gradi”. Così il sindaco Enzo Perciballi e la consigliera delegata al Turismo Martina Bocconi, alla vigilia dell’evento che vedrà anche la partecipazione di numerose associazioni e realtà produttive.

IL PROGRAMMA approntato dall’Amministrazione prevede una passeggiata di sette chilometri con partenza alle ore nove da porta San Nicola, nel centro storico. Lungo il percorso i partecipanti avranno la possibilità di visitare alcuni dei tantissimi oliveti e delle bellezze artistiche e architettoniche del territorio. Il programma prevede il passaggio per le località “Croce”, Madonna del Latte, il sito di interesse archeologico di Monte Di Fico, con successivo rientro nel centro storico, visita ai frantoi e degustazioni di olio d’oliva e prodotti tipici locali. In caso di maltempo, la camminata verrà rimandata ad altra data. Alle 11:30 è previsto un laboratorio didattico per bambini presso il parco pubblico.

PER APPROFONDIMENTI E DETTAGLI

https://www.comune.boville-ernica.fr.it/c060014/po/mostra_news.php?id=1056&area=H

https://www.camminatatragliolivi.it/citta-e-itinerari/boville-ernica/?fbclid=IwAR1V8TyDdI8i-o_9wjaNvHeCA6lD9F2u8Iikp-lhupdANyD5hSj6TW_gUjo

COMUNICATO STAMPA