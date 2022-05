Boville Ernica – Servizio Civile, pubblicate le graduatorie

L’avvio dei due progetti presentati dal Comune, “Integrazione” e “Accudiamoci”, è previsto per il 25 maggio.

Servizio civile, il Comune ha pubblicato le graduatorie per i due progetti che erano stati presentati “e che prenderanno il via mercoledì 25 maggio – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli – con quattro posti disponibili per ciascuno dei due progetti”. Il progetto “Accudiamoci” è rivolto agli adulti e alla terza età in condizioni di disagio. Il progetto “Integrazione” ha lo scopo di potenziare l’assistenza scolastica di ragazzi con disabilità o problemi cognitivi. Il periodo di servizio civile dura 12 mesi con un orario di 25 ore settimanali. “Si tratta di una bellissima opportunità di crescita – commentano gli amministratori – per i nostri giovani che hanno scelto di vivere questa esperienza professionale con in nostro Municipio. Li accoglieremo a braccia aperte”.

COMUNICATO STAMPA