Boville Ernica – Servizio Civile, prorogato il bando

Due i progetti del Comune di Boville Ernica. Le domande vanno presentate on line entro le ore quattordici del 10 febbraio 2022

Servizio civile universale, prorogato il bando rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni: scade alle ore 14 del 10 febbraio 2022. Altre due settimane di tempo, dunque per aderire a uno dei due progetti presentati dal Comune di Boville Ernica. La durata sarà di dodici mesi con un orario di 25 ore settimanali e un rimborso di 444, 30 euro mensili. Le domande vanno inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma digitale Dol (Domande On Line). Gli aspiranti dovranno avere compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Servizi sociali, Anna Verrelli invitano i giovani del territorio a “partecipare a quella che sarà un’sperienza formativa unica a stretto contatto con la realtà comunale. Un’esperienza che saprà certamente dare un’impronta positiva al loro futuro lavorativo”. Quindi il primo cittadino e l’assessore ricordano le finalità dei progetti.

“Il primo progetto si intitola Integr-azione 2021 e il suo obiettivo generale è: includere socialmente e nel percorso educativo i minori con situazioni di disagio, allo scopo di potenziare l’assistenza scolastica di ragazzi con disabilità o problemi cognitivi e migliorare il supporto alla rete familiare della persona con disabilità”.

“Il secondo, invece, si intitola Accudiamoci 2021 ed è rivolto agli adulti e alla terza età in condizioni di disagio con l’intento di migliorare la vita degli anziani non autosufficienti, con servizi di assistenza e potenziamento delle attività di sostegno”.

Per ciascuna delle due progettazioni sono disponibili quattro posti per diplomati e diplomate con patente B, di cui uno riservato a ragazzi con Isee inferiore a 10mila euro annui. La presentazione delle domande avviene esclusivamente in modalità on line accedendo alla piattaforma DOL (Domanda On Line) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL si accede esclusivamente con Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni”.

COMUNICATO STAMPA