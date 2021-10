Boville Ernica – Secco e indifferenziato, il servizio riprende normalmente

Il sindaco Enzo Perciballi: “Si raccomanda di conferire i rifiuti nel rispetto del calendario in vigore”

La raccolta del rifiuto secco e indifferenziato è stata ripristinata in base al normale calendario dopo un solo passaggio saltato. Come anticipato nelle scorse ore è stata trovata immediatamente una soluzione al problema sorto nella discarica a livello provinciale. Si invitano i cittadini a conferire l’indifferenziato attenendosi al turno stabilito dal calendario che prevede il passaggio nei giorni di martedì e venerdì, a seconda della zona di appartenenza. Si raccomanda altresì di praticate correttamente la separazione dei rifiuti così da ridurre la quantità dell’indifferenziato al minimo indispensabile. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.

COMUNICATO STAMPA