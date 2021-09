Boville Ernica – Scuole dell’Infanzia, torna la mensa

Il servizio refezione riprenderà il 27 settembre e sarà attivo dal lunedì al venerdì.

Le rassicurazioni del sindaco Enzo Perciballi e dell’assessore Anna Maria Fratarcangeli:

i maggiori costi dovuti al rispetto delle normative anti Covid saranno a carico del Comune

Riparte la refezione scolastica nelle scuole dell’Infanzia comunali. Dal 27 settembre il servizio tornerà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. E i maggiori costi derivanti dal rispetto delle normative anti Covid non graveranno sulle famiglie ma saranno a carico del Comune. A darne notizia il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli.

“Abbiamo deciso di ripristinare il servizio per venire incontro alle esigenze organizzative delle famiglie dove, sempre più spesso, a lavorare sono moglie e marito” spiegano gli amministratori.

“Sono contenta – le parole dell’assessore Fratarcangeli – perché registriamo una situazione migliore rispetto all’anno scorso quando a risentire maggiormente dell’emergenza furono proprio i bambini. Quest’anno abbiamo creato le condizioni perché il servizio possa essere svolto nella massima serenità visto che questa fase rappresenta un momento importante per la crescita dei nostri concittadini più piccoli. La scuola, infatti, non è soltanto didattica. Una completa istruzione necessita anche della socializzazione”.

Un servizio, dunque, che riprende grazie a un’azione sinergica dell’Amministrazione con l’impegno congiunto di tutti, ciascuno per le proprie competenze. Ecco perché l’assessore Fratarcangeli ringrazia anche il vicesindaco Benvenuto Fabrizi per “la collaborazione negli interventi sui locali e sulle attrezzature”.

Uno sforzo non soltanto logistico ma anche economico. È lo stesso primo cittadino Perciballi ad illustrarne le peculiarità: “La riattivazione della refezione scolastica quest’anno implica maggiori costi dovuti alla rigida applicazione delle norme anticontagio da Covid-19. In perfetta linea con il principio che ha sempre ispirato quest’Amministrazione, nel segno della vicinanza alle famiglie, ai più piccoli e al mondo della scuola in generale, i maggiori oneri non ricadranno assolutamente sulle tasche delle famiglie ma verranno sostenuti dal Comune. A tutti i piccoli alunni l’augurio perché anche il servizio di refezione scolastica, insieme ai significativi interventi sulla messa a norma degli edifici, possa rappresentare un piccolo passo verso il ritorno alla normalità”.

Comunicato stampa a firma del sindaco dott. Enzo Perciballi