Boville Ernica, schianto tra due auto in località Scrima

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo il tratto di confine tra i comuni di Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica, in località Scrima. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili, un SUV Range Rover e una Fiat di piccola cilindrata condotta da un giovane.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Da una prima ricostruzione, la collisione avrebbe interessato la parte latero-frontale dei veicoli, ma la dinamica completa è tuttora oggetto di verifica da parte delle forze dell’ordine giunte sul posto per i rilievi.

La violenza dello scontro ha provocato pesanti danni ai mezzi e reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. I feriti sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti: le condizioni dei coinvolti sono al momento al vaglio del personale medico.

Durante le operazioni di soccorso il traffico ha subito rallentamenti, mentre gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione della circolazione.

