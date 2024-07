BOVILLE ERNICA, SCATTA LA “LEGGE PERCIBALLI”

Lo chiamano spoil system. Per altri è più semplicemente il “Sistema del bottino”. A Boville Ernica potrebbe essere chiamata “Legge Perciballi”.

Non è un principio di legalità, ma la dura legge della politica: “O stai con me o stai contro di me. Se stai contro di me, ti devi alzare e te ne devi andare”.

Questa volta la “Legge Perciballi”, se preferite la ghigliottina, è capitata a Martina Bocconi, ex presidente del Consigio Comunale di Boville Ernica. Il nuovo presidente è Rocco Picarazzi. Buon lavoro.

Foto e fonte Penna e Spada

Correlati