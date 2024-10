Boville Ernica – Scarsa attenzione dell’Amministrazione Comunale alla manutenzione delle strutture pubbliche

Spesso una foto vale più di un comizio. Quella manina che regge il giochino rotto è impietosa. Parla, urla, evidenzia la scarsa attenzione dell’Amministrazione comunale di Boville Ernica alla manutenzione delle strutture pubbliche.L’ha pubblicata Martina Bocconi aggiungendo: “Questo non é normale e non é giusto! Invece di pensare a spedere i soldi pubblici per l’addetto stampa pensiamo a fare ciò che veramente serve, il paese é pieno di immondizia, ci sono vie del centro impraticabili, i giochi per i bambini distrutti…. sindaco e assessori vari ma vergognatevi veramente!”.

Penna e Spada