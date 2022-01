Boville Ernica – San Lucio e Casavitola, due scuole rimesse a nuovo

Conclusi i lavori di ammodernamento, efficientamento, messa in sicurezza e adeguamento degli spazi interni ed esterni. Il sindaco Perciballi e gli assessori Fabrizi e Fratarcangeli: “Lavoriamo per rendere gli edifici più sicuri”.

San Lucio e Casavitola, completati gli interventi nei due plessi scolastici. “Al loro rientro a scuola gli alunni troveranno strutture rinnovate e più sicure” dicono il sindaco Enzo Perciballi e gli assessori, ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi e all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli. “Le opere – spiegano gli amministratori – realizzate con un finanziamento di 200mila euro ottenuto grazie alla eccellente progettualità dell’Ente, sono state concluse entro i termini previsti”. Quindi illustrano nel dettaglio i lavori: “Nella scuola di Casavitola abbiamo ampliato il locale mensa dove è stato anche ripristinato e lucidato il pavimento e sono state ritinteggiate le pareti. È stata anche bonificata una parete così da eliminare le infiltrazioni di umidità. Abbiamo ricavato un’altra aula ottimizzando così gli spazi in ossequio alle normative Covid. I servizi igienici sono stati tutti completamente ristrutturati, sia i quattro gruppi di bagni dedicati agli alunni sia quello riservato agli insegnanti che è stato adeguato ai portatori di handicap: oltre alla sostituzione dei sanitari sono stati ottimizzati gli spazi in funzione delle esigenze dettate dalla pandemia e sostituite tutte le porte. Una nuova impermeabilizzazione su alcune parti della terrazza ha permesso di eliminare le infiltrazioni. E sempre in tema di migliore fruibilità è stato levigato il pavimento dell’atrio per garantire ai bambini e al personale un accesso più sicuro”.

“Significativi anche gli interventi che hanno interessato la scuola di San Lucio, a completamento di quelli già eseguiti nei mesi scorsi grazie a un precedente finanziamento di 220mila ottenuto da questa Amministrazione. Con gli attuali lavori abbiamo provveduto a mettere in sicurezza le facciate esterne, completamente rifatte. Abbiamo anche creato uno spazio esterno dedicato alle attività didattico-ricreative. Le porte d’accesso sono state sostituite con altre conformi alle più recenti normative sulla sicurezza. Tutta l’area del seminterrato è stata interessata da lavori di isolamento di una parete e la realizzazione di un vespaio areante. Anche in questo caso è stato completamente ristrutturato il bagno esistente e ne è stato realizzato un altro per disabili. Con il precedente intervento avevamo rifatto ex novo il tetto con coibentazione e messo a norma tutti gli impianti: elettrico, antincendio e di riscaldamento con sostituzione delle caldaie. Continuiamo a lavorare per rendere le nostre scuole sempre più sicure”.

