Boville Ernica – Sabato 5 ottobre quarto appuntamento con isola ecologica itinerante

Prosegue l’attuazione del nuovo piano per la gestione dei rifiuti a Boville Ernica. Sabato 5 ottobre 2024, dalle ore 8 alle ore 12, si terrà il quarto appuntamento con l’isola ecologica itinerante presso l’Area Camper sottostante le terrazze del belvedere nel centro storico.

Il servizio, gratuito per tutte le utenze domestiche, continua a rappresentare un’importante opportunità per il conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE (elettrodomestici). Ogni cittadino può conferire fino a tre pezzi di rifiuti ingombranti e tre pezzi di RAEE, contribuendo così attivamente al mantenimento del decoro urbano e alla tutela dell’ambiente.

Il sindaco Enzo Perciballi invita nuovamente la cittadinanza a partecipare: “L’isola ecologica itinerante è un servizio che permette a tutti di contribuire in maniera concreta alla salvaguardia del nostro territorio. Manteniamo alta l’attenzione sulla corretta gestione dei rifiuti e invito tutti a rispettare le regole di conferimento per garantire il successo dell’iniziativa e un ambiente pulito per tutti noi”.

Il sindaco ha anche ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale per un servizio efficiente: “Nonostante l’aumento dei costi di smaltimento, abbiamo deciso di non aumentare la tassa sui rifiuti. Vogliamo garantire un servizio di qualità, sostenibile e a beneficio di tutta la comunità, senza gravare ulteriormente sui cittadini”.

Resta comunque attivo anche il servizio di ritiro a domicilio, che può essere richiesto chiamando il numero verde 800 132 242.

