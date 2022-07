Boville Ernica – RURALidea Festival oggi, venerdì 1luglio, il convegno

RURALidea Festival, perfettamente riuscita la “due giorni” patrocinata dal Comune. I ringraziamenti del sindaco Perciballi e dell’Amministrazione. Domani, venerdì primo luglio, la tavola rotonda, alle 18 in aula consiliare: si parlerà fra l’altro di terreni abbandonati, olivicoltura e agricoltura di comunità

I giochi a contatto con la natura rappresentata da alcune balle di paglia; la degustazione di prodotti tipici locali, succhi di frutta e macedonia con Rural Pump Park; l’incontro con tradizioni musicali e culturali differenti dalle nostre con la Bateria Sambarato Ritmo do Brazil. Ma anche e soprattutto i canti popolari e il tema dell’emancipazione femminile, nel chiostro comunale, con due appuntamenti: “La voce delle donne”, il concerto di Vanessa Cremaschi con Stefania Placidi alla chitarra e “Suoni dal buio” con il duo Folk Susanna Buffa e Ludovica Valori. È stato tutto questo, RURALidea Festival, lo scorso fine settimana nel centro storico di Boville Ernica. L’evento coinvolge circa 80 comuni in tutto il Lazio per parlare di cultura, agricoltura, ruralità e parità di genere.

Oggi, venerdì primo luglio alle 18 in aula consiliare a Boville Ernica è in programma un convegno: si parlerà fra l’altro di terreni abbandonati, olivicoltura e agricoltura di comunità, reddito, sostenibilità, inclusione e paesaggio per innovare la nostra ruralità.

Sia il convegno in programma per domani, sia la manifestazione dello scorso fine settimana sono stati organizzati dal gruppo Re.La.Te., una rete di professionisti impegnati nella promozione del dialogo e delle connessioni tra protagonisti del territorio e della società civile, con il coinvolgimento di Fabrizio Neglia presidente del Consorzio Grid, Jacopo Granieri presidente associazione Or.t.i.c.a., Giuliano Gabriele direttore Artistico Ruralidea Festival e Matteo Salvadori, esponente del Network Re.La.Te. L’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Perciballi ha concesso il patrocinio e ha fortemente voluto questi eventi a Boville Ernica, in linea con il progetto di sviluppo della produzione di olio che sta portando avanti da mesi con “L’olio dei Papi”.

“Si è trattato indubbiamente di un’occasione di arricchimento culturale per grandi e bambini – il commento a margine della due giorni da parte del vicesindaco Benvenuto Fabrizi, presente a entrambi le serate – e di una opportunità per il nostro territorio. Un’opportunità di cui quest’Amministrazione ha, sin da subito, intuito l’importanza a livello sociale, turistico ed economico”.

“Il nostro sentito ringraziamento va indubbiamente agli organizzatori e agli artisti che abbiamo avuto il piacere di ospitare lo scorso fine settimana – le parole del sindaco Enzo Perciballi – e che ci hanno coinvolto fattivamente in questo progetto, facendoci così rientrare nella cerchia dei fortunati 80 comuni di tutto il Lazio che vi stanno partecipando. L’esperimento di far incontrare agricoltura e cultura, saperi e sapori, tradizione e innovazione alla ricerca della strettissima connessione che esiste fra i due mondi (agricoltura e cultura, appunto) è perfettamente riuscito. Il convegno di domani pomeriggio sarà un ulteriore importante momento di confronto e progettazione di idee per valorizzare il nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA